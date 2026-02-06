Бургас отбеляза 148 години от своето Освобождение с редица мероприятия.
По повод годишнината кметът на града отправи послание към неговите жители и гости:
"Скъпи бургазлии,
Днес, 6 февруари, Бургас отбелязва 148 години от своето освобождение от османско иго – паметна дата, която носи в себе си духа на свободата, саможертвата и националното ни достойнство.
Затова отдаваме почит към всички знайни и незнайни герои, които с кураж и вяра в бъдещето на България извоюваха свободата на нашия град. Тяхната саможертва е морален ориентир и отговорност за нас – да пазим историческата памет и да градим Бургас като свободен, справедлив и модерен европейски град.
148 години по-късно Бургас продължава да се развива със силата на своя дух, с енергията на хората си и с уверен поглед към бъдещето. Свободата, извоювана с толкова усилия, ни задължава да бъдем единни, отговорни и съпричастни – към града си и към поколенията след нас.
Нека на този светъл ден сведем глава в знак на признателност и с гордост да кажем, че сме наследници на една славна история.
Да живее свободният български дух!
Честит празник, Бургас!".
Димитър Николов: Нека градим Бургас като свободен, справедлив и модерен европейски град
©
Още от категорията
/
Кметът на Бургас и синдикатите подписаха нов Колективен трудов договор в сферата на образованието
13:23
Кметът на Бургас: Ще кандидатстваме за домакинство на Европейско първенство по художествена гимнастика
03.02
Запрянов: В редовния бюджет бяха заложени пари за вторите осем самолета, но сега в удължената рамка тези пари ги няма
02.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.