Димитър Николов поиска цената на билетите за градския транспорт да бъде коригирана в полза на пътниците, след като проверка на Националната агенция по приходите (НАП) установи икономически необосновано увеличение.
Според НАП, при преминаването към еврото, цената на билет за еднократно пътуване с "Бургасбус“ бе закръглена така, че да увеличи разхода за пътниците. При проверка инспектор на агенцията закупил билет за 0,80 евро (1,56 лв), докато до 30 декември 2025 г. същият билет струваше 1,50 лв (0,77 евро). Това представлява увеличение с 6 стотинки от 1 януари 2026 г.
"Очаквам ръководството на "Бургасбус да коригира цената на билета в евро в полза на пътниците и да спази закона! Осигурили сме всичко необходимо за модернизацията на дружеството – електробуси, зарядни станции, система за позициониране на превозните средства, мобилно приложение, електронно таксуване, видео наблюдение и много други проекти“, заяви кметът във Фейсбук.
Той припомни, че Общинският съвет ежегодно дофинансира картите на ученици, студенти, пенсионери, многодетни семейства и хора с увреждания, както и услугата "Позвъни и се вози“ за трудноподвижни граждани. "Единственото изискване към ‘Бургасбус’ е да спазват закона и да осигуряват добро обслужване на пътниците“, добави Николов.
Кметът настоя още утре ръководството на "Бургасбус“ да внесе докладна в Общинския съвет с корекция на цената на билета. "Ако не го направи, представители на принципала ще го сторят. Законът не подлежи на коментар, той трябва да се спазва“, подчерта той.
От "Бургасбус“ обаче могат да обжалват акта на НАП в съда. Причината е, че още през септември 2025 г. дружеството е предложило увеличение на цената на билета с 6 стотинки от 1 януари 2026 г., а предложението е било одобрено от Общинския съвет. Увеличението се отнася само за билетите, закупени директно от водачите на превозните средства.
