© Фейсбук виж галерията Кметът на Бургас Димитър Николов даде информация за ситуацията с пожара в Българово, научи Burgas24.bg.



Пожарът е Българово е на широк фронт и в непосредствена близост до населеното място. Целият наличен ресурс от Бургас и съседната община Камено е мобилизиран, както и огнеборците и противопожарни автомобили от почти цялата област.



Всеки момент се очаква къч гасенето да се включи хеликоптер от Крумово, благодаря на военния министър!



Много доброволци от Българово и Камено се включиха в гасенето. Служителите на полицията са на терен и евакуират хора от постройки в непосредствена близост до огъня и участват също в гасенето.



Ситуацията е динамична.