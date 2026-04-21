Посланикът на Испания у нас Н. пр. Мигел Алонсо Берио се срещна с кмета на Бургас Димитър Николов, съобщиха от Община Бургас.

Полети от летището в Бургас до Испания

Двамата обсъдиха възможностите за откриване на директни полети между Бургас и Испания. Берио отбеляза, че има голям интерес към директните полети от София до Мадрид и очаква линия от Бургас също да бъде атрактивна.

"Много бургаски младежи учат в Испания. Такива полети ще са полезни не само за туристи, но и за студенти и работници. За съжаление летището в Бургас почти не работи през зимата“, отбеляза Николов. Според него директна линия до Испания ще бъде от полза за целия регион, информира Burgas24.bg.

Бизнес

Испанският дипломат прояви силен интерес и към фирмите от отбранителната индустрия, които вече работят на територията на Индустриалния парк в Бургас. Испания търси възможности да ремонтира двигателите на свои самолети при конкурентни условия, а тук своя база вече изгражда фирма, която е тясно специализирана именно в ремонта на самолетни двигатели.

Образование

Обсъдени бяха и възможности за сътрудничество в образованието. Испански преподаватели са готови да идват в Бургас, за да се включат в различни обучителни програми на учениците от Гимназията за романски езици.

Проекти

По време на срещата Берио прояви интерес и към проектите, които Бургас осъществява с испанската страна. В момента градът ни си партнира с Баската автономна република и TECHNALIA - най-големият научно-изследователски център за приложни изследвания и технологии в Испания по проект "Региони за климат“. По проекта Clear Cities Бургас работи в тясно сътрудничество с испанския град Хихон.

World Paella Day

Посланикът на Испания ще посети и световните квалификации за World Paella Day Cup 2026. Burgas24.bg примопня, че атрактивното състезание ще се проведе на 19, 20 и 21 юни 2026 г. в Експо център "Флора“ – Бургас, като част от мащабния фестивал на испанската музика, култура и кулинария "SOLE“.