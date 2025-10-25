ЗАРЕЖДАНЕ...
Директорът на НАП-Бургас е открит мъртъв с огнестрелна рана
©
От областната дирекция допълват, че Пологов се е самоубил вследствие на здравословен проблем.
Кирил Пологов работи 33 години в данъчната система. Той поема поста високия пост, отговаряйки за приходите на територията на Бургаска, Сливенска и Ямболска област през 2024 г.
Още от категорията
/
Тройното убийство в Люляково: Предстои експертиза да докаже психическото здраве на обвиняемия, оръжията още се издирват
23.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Костадин Костадинов: Правителството да защити "Лукойл", а не да с...
22:13 / 24.10.2025
Дрогирани и пияни шофьори заловиха в Бургаско!
17:30 / 24.10.2025
Тази бургаска улица ще бъде затворена за движение през уикенда
16:53 / 24.10.2025
Бургаски учители с обучение, свързано с климатичните промени
16:50 / 24.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.