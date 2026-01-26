Университетската много профилна болница за активно лечение (УМБАЛ) в Бургас е най-голямото лечебно заведение в областта. Всяка година през отделенията ѝ преминават хиляди хора, търсещи медицинска помощ. От края на миналата година лечебното заведение се управлява от проф. д-р Владимир Гончев след кончината на дългогодишния ѝ ръководител доц. д-р Бойко Миразчийски.От ФОКУС се свързахме с проф. д-р Гончев, с когото да си поговорим за текущото състояние на болницата, изминалата 2025-а г. и това какво предстои за една от най-ключовите инситуции в Бургаско през течащата вече 2026-а.– 2025 г. беше година на стабилизация и последователно надграждане. УМБАЛ-Бургас успя да запази финансовата си устойчивост, да гарантира непрекъснатост на лечебния процес и да развива ключови направления въпреки сложната макроикономическа и политическа среда. За нас това беше година, в която поставихме здрава основа за бъдещи инвестиции и организационни промени. За съжаление, изминалата година ни донесе и тъга - загубата на дългогодишния директор доц. д-р Бойко Миразчийски, който отдаде на болницата и последния си дъх. В края на годината се сбогувахме и с още един изключителен ръководител и лекар – д-р Георги Матев. Пазим с уважение паметта за тях и продължаваме техните дела. УМБАЛ Бургас има близо 150-годишна история, принос към която имат поколения медици и работата в нея е отговорност не само към миналото, а и към бъдещето. През годините болницата е преживявала предизвикателства, адаптирала се е към новите медицински технологии и потребности на обществото, но винаги е оставала място за професионализъм, сигурност и надежда за пациентите. Гордея се, че сме част от това наследство и че можем да продължаваме да развиваме и надграждаме традициите на това "човеколюбиво заведение" - както са я наричали отците на Стария Бургас.– През 2025 г. реализирахме няколко важни обновявания – както инфраструктурни, така и технологични. Бяха извършени ремонти в отделения с интензивно натоварване, подобрена беше болничната среда за пациентите и персонала, а също така инвестирахме в нова диагностична и лечебна апаратура. За нас модерната техника не е само удобство, а гаранция за качество и сигурност на медицинската помощ. В края на годината получихме много сериозна подкрепа от Министерството на здравеопазването чрез Плана за възстановяване и развитие – апаратура за детските отделения, на стойност близо 300 000 лв. Тя включва техника за интензивно лечение, диагностика и транспорт на педиатрични пациенти, в това число оборудване за неинвазивна респираторна поддръжка, мониториране на жизнени показатели, ехографска диагностика, инфузионна терапия и дефибрилация, както и системи за безопасно затопляне и обработка на кръвни продукти и инфузионни разтвори.– Удължителният бюджет не оказва пряко влияние върху ежедневната работа на болницата, тъй като лечебните заведения функционират основно чрез финансиране по клинични пътеки от Националната здравноосигурителна каса. В този смисъл дейността на УМБАЛ-Бургас и лечебният процес протичат нормално. Болницата е финансово стабилна, с добре балансирани приходи и разходи. Разбира се, известна несигурност има по отношение на капиталовите разходи и националните инвестиционни програми, но текущата медицинска дейност и заплащането на персонала са напълно обезпечени.– Да, тези амбиции остават напълно актуални. Дори в условията на бюджетна несигурност ние не можем да си позволим застой. Инвестициите в здравеопазване са инвестиции в хората и в бъдещето на региона. Разбира се, подхождаме внимателно и поетапно, като съобразяваме всички рискове.– Фокусът ни през 2026 г. ще бъде върху отделенията с най-голям пациентопоток и стратегическо значение – образна диагностика, хирургични звена, интензивни структури, майчино и детско здравеопазване. Предвиждаме обновяване на апаратура, която директно подобрява диагностиката и съкращава времето за лечение. Част от техниката вече е осигурена, а други проекти са в напреднала фаза на подготовка.– Работим в тясно сътрудничество с Община Бургас. По европейската програма се обсъждат конкретни дейности, свързани с ремонт на части от сградния фонд и обновяване на оборудване, насочено към подобряване на условията за пациенти и персонал. Стойността и точните параметри ще бъдат оповестени след финализиране на процедурите.– Кадровият въпрос остава едно от най-сериозните предизвикателства не само за нашата болница, но и за цялото здравеопазване. Има недостиг най-вече на медицински сестри и в някои високоспециализирани звена. Полагаме усилия да компенсираме това чрез по-добри условия на труд и възможности за развитие.– Да, планираме назначаването на нови медицински специалисти, включително млади лекари. Нашата цел е не просто да запълваме щатове, а да изграждаме устойчиви екипи с дългосрочна перспектива. Радвам се, че лекари от първия випуск на Медицинския факултет на Бургаския държавен университет вече започнаха работа при нас. Предстои да обявим и още конкурси за специализанти.– И при нас има подобна тенденция, най-вече сред медицинските сестри, но в последните години успяхме да подмладим екипа. Средната възраст на лекарите е 45 години. Това е резултат от целенасочена политика за привличане и задържане на млади хора. Силно се надявам да постигнем същия резултат и сред професионалистите по здравни грижи.– Партньорството ни с университета е изключително важно и дава добри резултати. Въпреки това нуждите на здравната система растат, затова смятам, че разширяването на обучителната дейност и практическата подготовка е не само желателно, но и необходимо.– Новата Детска болница е стратегически проект не само за региона, а и за страната. УМБАЛ Бургас е партньор на проекта от самото му начало. Формите на взаимодействие ще бъдат доуточнени в процеса на работа, за да се осигури координирана грижа за най-малките пациенти.– Пожелавам им здраве, професионално удовлетворение и увереност, че трудът им има смисъл. Нашият екип е най-големият капитал на болницата. Вярвам, че заедно можем да надграждаме и да правим болницата още по-добро място – за пациентите и за нас самите. Няма лесен път, но трудностите се преминават по-лесно с откритост, диалог и желание да вървим напред заедно.