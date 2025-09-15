ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Див екшън в Бургас
От ударите е засегната и ръката на един от водачите на линейките – 48-годишен бургазлия. Същият, с помощта на случаен гражданин, успели да отнемат гаечния ключ от ръцете на нападателя, но тогава, по техни данни, той извадил пистолет и го насочил към тях без да произвежда изстрел. След това шофьорът на сузукито успял да избяга, като при маневра с автомобила си ударил втората линейка и потеглил в посока бул. "Стефан Стамболов“.
В резултат на бързите полицейски действия мъжът е задържа. Установено е, че е 51-годишен бургазлия, от който е иззет газов пистолет. Извършен е оглед на местопроизшествието. Разпитани са множество свидетели, а по случая е образувано бързо производство. С постановление на Районна прокуратура – Бургас срокът на задържане спрямо бургазлията е удължен до 48 часа. Работата по случая продължава.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
На добър час! В Бургас 2 750 деца за първи път ще прекрачат учили...
05:15 / 15.09.2025
Първата българска електрическа яхта, създадена в Бургас, вече е ф...
12:21 / 14.09.2025
Бургас посреща тържествено свещения пояс на Пресвета Богородица
06:00 / 14.09.2025
Днес ще има промени в движението на градския транспорт на Бургас
05:30 / 14.09.2025
Финансов консултант: Българите купуват имот, просто за да си спас...
21:55 / 13.09.2025
Водолази чистят днес морското дъно край Моста
06:00 / 13.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Радина Червенова: Беше въпрос на време
13:04 / 13.09.2025
Чарлз иска Хари обратно в семейството
15:53 / 13.09.2025
Голям гаф на bTV, зрителите бесни
23:10 / 13.09.2025
Обратите на съдбата в живота на Нети
15:52 / 13.09.2025
"Меден рудник" празнува! Довечера ще има заря
05:15 / 13.09.2025
Сигнал: Шофьор шпори с бясна скорост в насрещното на АМ "Тракия"
20:20 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета