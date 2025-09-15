Див екшън в Бургас

© Burgas24.bg В петък малко след 11:00 ч. в Пето Районно управление - Бургас е получено съобщение за инцидент между водачи на пътни превозни средства, възникнал в района пред бл. 1 в ж.к. "Зорница“. Водачът на лек автомобил "Сузуки Балено“, с бургаска регистрация, влязъл в пререкание с водачите и медицинския персонал на две линейки към "Спешна помощ“, тъй като според него същите пречили на движението му по улицата. В резултат на това водачът на сузукито започнал да отправя обидни и нецензурни думи, след което извадил гаечен ключ и без да излиза от автомобила си започнал да нанася удари по вратата на едната линейка.



От ударите е засегната и ръката на един от водачите на линейките – 48-годишен бургазлия. Същият, с помощта на случаен гражданин, успели да отнемат гаечния ключ от ръцете на нападателя, но тогава, по техни данни, той извадил пистолет и го насочил към тях без да произвежда изстрел. След това шофьорът на сузукито успял да избяга, като при маневра с автомобила си ударил втората линейка и потеглил в посока бул. "Стефан Стамболов“.



В резултат на бързите полицейски действия мъжът е задържа. Установено е, че е 51-годишен бургазлия, от който е иззет газов пистолет. Извършен е оглед на местопроизшествието. Разпитани са множество свидетели, а по случая е образувано бързо производство. С постановление на Районна прокуратура – Бургас срокът на задържане спрямо бургазлията е удължен до 48 часа. Работата по случая продължава.