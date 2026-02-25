Двойка вълци от Зоопарк Бургас е на път да стане семейство. Той е тайнствен, елегантен и малко "лошо момче“ в черно. Тя е снежна красавица с поглед, който казва: "Аз съм кралицата тук“. Химията между двете величествени четириноги е очевидна."Ако всичко върви по план, съвсем скоро може да се радваме на малки пухкави вълчета. Въпросът е: ще са бели като мама, черни като татко или ще ни изненадат с модерен микс?“, пишат от зоопарка в Бургас.