Днес автобусите по линия №7 ще се движат с променен маршрут
Автобусите ще пътуват двупосочно както следва: … ул. " Захари Зограф" – ул. “Черна гора" – ул. “Пиргос" – ул. “Младост" – ул. “Георги Дълбошки" – ул. “Алабин" – ул. “Лом" /ЖП гара/, като на връщане – в посока Бургас, ще спират огледално на съществуващите от другата страна спирки /"Алабин", "Химик", "Стадиона" и "Георги Дълбошки"/.
До приключване на мероприятието спирки "Кметството" /двупосочно/, "Найден Геров" и "Захари Зограф" няма да бъдат обслужвани.
