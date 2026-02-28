Днес поради провеждане на Парад на маскарадните игри в кв. "Долно Езерово", за периода от 10:00 до 15:30 ч., маршрутът на линия № 7 ще бъде променен.Автобусите ще пътуват двупосочно както следва: … ул. " Захари Зограф" – ул. “Черна гора" – ул. “Пиргос" – ул. “Младост" – ул. “Георги Дълбошки" – ул. “Алабин" – ул. “Лом" /ЖП гара/, като на връщане – в посока Бургас, ще спират огледално на съществуващите от другата страна спирки /"Алабин", "Химик", "Стадиона" и "Георги Дълбошки"/.До приключване на мероприятието спирки "Кметството" /двупосочно/, "Найден Геров" и "Захари Зограф" няма да бъдат обслужвани.