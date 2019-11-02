Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Днес е Архангелова задушница
Автор: Екип на Burgas24.bg 08:00 / 02.11.2019Коментари (0)35
©
Днес Българската православна църква отбелязва Архангелова задушница. По традиция на този ден, Община Бургас почита паметта на свои заслужили жители. Тази година от 11.00 часа ще бъдат поднесени цветя на гробните места на поетесата Петя Дубарова, филантропът и щедрият дарител Александър Георгиев Коджакафалията и авторът на Химна на Независимостта Георги Шагунов.

Общоградското възпоменание ще започне още от 10.00 часа с изпълнение на траурна музика от Бургаския духов оркестър. От 10.30 часа ще бъде извършена заупокойна молитва. Възпоменанието ще се проведе на площада пред Дом на покойника в Гробищен парк.

За безпрепятственото организиране на потока от хора и автомобили, както и безопасното протичане на възпоминанието е създадена организация от ОД на МВР, общинска дирекция "Управление при кризи, обществен ред и сигурност" и охранителната фирма на Гробищен парк.

Всички, които в днес искат да почетат паметта на починали роднини и близки, могат да се придвижат до Гробищен парк и с градския транспорт.

линия Б1

- Терминал Меден Рудник - бул. "Ал. Георгиев Коджакафалията" - бул. "Захари Стоянов" - ул. "Спортна" - Терминал Юг - бул. "Христо Ботев" - Александровска - бул. "Стефан Стамболов" - ул. "Никола Петков" - Велека - Изгрев, Акве Калиде - Терминал Изгрев;

- Терминал Изгрев - Изгрев, Акве Калиде - Велека - ул. "Никола Петков" - бул. "Стефан Стамболов" - Александровска - бул. "Христо Ботев" - Терминал Юг - ул. "Спортна" - бул. "Захари Стоянов" - бул. "Ал. Георгиев Коджакафалията" - Терминал Меден Рудник;

линия 11

- Терминал Славейков - ул. "Проф. Якимов" - Изгрев, Акве Калиде - Велека - Лазур, ул. "24-ти Пехотен Черноморски полк" - бул. "Демокрация" - Ж.П. гара - бул. "Мария Луиза" - бул. "Стефан Стамболов" - ул. "Янко Комитов" - Терминал Славейков;

линия 12

- Терминал Славейков - ул. "Янко Комитов" - бул. "Стефан Стамболов" - бул. "Мария Луиза" - Ж.П. гара - бул. "Демокрация" - Лазур ул. "24-ти Пехотен Черноморски полк" - Велека - Изгрев, Акве Калиде - ул. "Проф. Якимов" - Терминал Славейков;

линия 15

- Автогара Юг - бул. "Демокрация" - бул. "Стефан Стамболов" - ул. "Транспортна" - кв. Сарафово;

- кв. Сарафово - ул. "Транспортна" - бул. "Стефан Стамболов" - бул. "Демокрация" - Автогара Юг;

линия Б11

- Терминал Меден рудник - ул. "Въстаническа" - бул. "Захари Стоянов" - ул. "Индустриална" - бул. "Иван Вазов" - бул. "Демокрация" - бул. "Стефан Стамболов" - ул. "Никола Петков" - ул. "Петко Задгорски" - Терминал Изгрев;

- Терминал Изгрев - ул. "Петко Задгорски" - ул. "Никола Петков" - бул. "Стефан Стамболов" - бул. "Демокрация" - ул. "Иван Вазов" - ул. "Индустриална" - ул. "Петко Задгорски" - бул. "Захари Стоянов" - ул. "Въстаническа" - Терминал Меден рудник.

При необходимост дружество "Бургасбус" има готовност да осигури допълнителни автобуси по горепосочените линии.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Показаха на бургаските деца как се шие рибарска мрежа
17:47 / 01.11.2019
Адвокати садиха дръвчета в Бургас
15:41 / 01.11.2019
"Алеф" обяви младежки литературен конкурс
14:45 / 01.11.2019
Подарете си фантастичен класически концерт в Деня на будителите
13:38 / 01.11.2019
Без паника! Тестват нови сирени този вторник в Бургас
12:16 / 01.11.2019
Даниел Пешев ще лежи пет години и половина за опит за убийство
11:18 / 01.11.2019

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2019 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Подробности за тежката катастрофа край Просеник!
08:48 / 31.10.2019
Млад мъж загина при зверски удар на джип в дърво на пътя Айтос - Карнобат
15:42 / 31.10.2019
Бургаски полицаи задържаха служители на БДЖ, които системно източвали дизелово гориво!
11:37 / 31.10.2019
Бургаското Барби наду още джуките си! Германци снимат документален филм за нея
11:02 / 31.10.2019
Ето я програмата на телевизията на Слави Трифонов, изненадата е огромна!
16:15 / 31.10.2019
Кметът на Несебър през сълзи: Подиграват се на детето ми, че баща му е в затвора
19:40 / 31.10.2019
Синът на Стефан Данаилов се прибра тайно в България, за да види болния си баща
10:51 / 31.10.2019
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2019/2020 г.
Григор Димитров на турнири през 2019 г.
Местни избори 2019
Реформи в БДЖ
Spice music festival 2020
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - 2018 Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: