Днес е Архангелова задушница

© Днес Българската православна църква отбелязва Архангелова задушница. По традиция на този ден, Община Бургас почита паметта на свои заслужили жители. Тази година от 11.00 часа ще бъдат поднесени цветя на гробните места на поетесата Петя Дубарова, филантропът и щедрият дарител Александър Георгиев Коджакафалията и авторът на Химна на Независимостта Георги Шагунов.



Общоградското възпоменание ще започне още от 10.00 часа с изпълнение на траурна музика от Бургаския духов оркестър. От 10.30 часа ще бъде извършена заупокойна молитва. Възпоменанието ще се проведе на площада пред Дом на покойника в Гробищен парк.



За безпрепятственото организиране на потока от хора и автомобили, както и безопасното протичане на възпоминанието е създадена организация от ОД на МВР, общинска дирекция "Управление при кризи, обществен ред и сигурност" и охранителната фирма на Гробищен парк.



Всички, които в днес искат да почетат паметта на починали роднини и близки, могат да се придвижат до Гробищен парк и с градския транспорт.



линия Б1



- Терминал Меден Рудник - бул. "Ал. Георгиев Коджакафалията" - бул. "Захари Стоянов" - ул. "Спортна" - Терминал Юг - бул. "Христо Ботев" - Александровска - бул. "Стефан Стамболов" - ул. "Никола Петков" - Велека - Изгрев, Акве Калиде - Терминал Изгрев;



- Терминал Изгрев - Изгрев, Акве Калиде - Велека - ул. "Никола Петков" - бул. "Стефан Стамболов" - Александровска - бул. "Христо Ботев" - Терминал Юг - ул. "Спортна" - бул. "Захари Стоянов" - бул. "Ал. Георгиев Коджакафалията" - Терминал Меден Рудник;



линия 11



- Терминал Славейков - ул. "Проф. Якимов" - Изгрев, Акве Калиде - Велека - Лазур, ул. "24-ти Пехотен Черноморски полк" - бул. "Демокрация" - Ж.П. гара - бул. "Мария Луиза" - бул. "Стефан Стамболов" - ул. "Янко Комитов" - Терминал Славейков;



линия 12



- Терминал Славейков - ул. "Янко Комитов" - бул. "Стефан Стамболов" - бул. "Мария Луиза" - Ж.П. гара - бул. "Демокрация" - Лазур ул. "24-ти Пехотен Черноморски полк" - Велека - Изгрев, Акве Калиде - ул. "Проф. Якимов" - Терминал Славейков;



линия 15



- Автогара Юг - бул. "Демокрация" - бул. "Стефан Стамболов" - ул. "Транспортна" - кв. Сарафово;



- кв. Сарафово - ул. "Транспортна" - бул. "Стефан Стамболов" - бул. "Демокрация" - Автогара Юг;



линия Б11



- Терминал Меден рудник - ул. "Въстаническа" - бул. "Захари Стоянов" - ул. "Индустриална" - бул. "Иван Вазов" - бул. "Демокрация" - бул. "Стефан Стамболов" - ул. "Никола Петков" - ул. "Петко Задгорски" - Терминал Изгрев;



- Терминал Изгрев - ул. "Петко Задгорски" - ул. "Никола Петков" - бул. "Стефан Стамболов" - бул. "Демокрация" - ул. "Иван Вазов" - ул. "Индустриална" - ул. "Петко Задгорски" - бул. "Захари Стоянов" - ул. "Въстаническа" - Терминал Меден рудник.



При необходимост дружество "Бургасбус" има готовност да осигури допълнителни автобуси по горепосочените линии.