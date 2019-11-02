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|Днес е Архангелова задушница
Общоградското възпоменание ще започне още от 10.00 часа с изпълнение на траурна музика от Бургаския духов оркестър. От 10.30 часа ще бъде извършена заупокойна молитва. Възпоменанието ще се проведе на площада пред Дом на покойника в Гробищен парк.
За безпрепятственото организиране на потока от хора и автомобили, както и безопасното протичане на възпоминанието е създадена организация от ОД на МВР, общинска дирекция "Управление при кризи, обществен ред и сигурност" и охранителната фирма на Гробищен парк.
Всички, които в днес искат да почетат паметта на починали роднини и близки, могат да се придвижат до Гробищен парк и с градския транспорт.
линия Б1
- Терминал Меден Рудник - бул. "Ал. Георгиев Коджакафалията" - бул. "Захари Стоянов" - ул. "Спортна" - Терминал Юг - бул. "Христо Ботев" - Александровска - бул. "Стефан Стамболов" - ул. "Никола Петков" - Велека - Изгрев, Акве Калиде - Терминал Изгрев;
- Терминал Изгрев - Изгрев, Акве Калиде - Велека - ул. "Никола Петков" - бул. "Стефан Стамболов" - Александровска - бул. "Христо Ботев" - Терминал Юг - ул. "Спортна" - бул. "Захари Стоянов" - бул. "Ал. Георгиев Коджакафалията" - Терминал Меден Рудник;
линия 11
- Терминал Славейков - ул. "Проф. Якимов" - Изгрев, Акве Калиде - Велека - Лазур, ул. "24-ти Пехотен Черноморски полк" - бул. "Демокрация" - Ж.П. гара - бул. "Мария Луиза" - бул. "Стефан Стамболов" - ул. "Янко Комитов" - Терминал Славейков;
линия 12
- Терминал Славейков - ул. "Янко Комитов" - бул. "Стефан Стамболов" - бул. "Мария Луиза" - Ж.П. гара - бул. "Демокрация" - Лазур ул. "24-ти Пехотен Черноморски полк" - Велека - Изгрев, Акве Калиде - ул. "Проф. Якимов" - Терминал Славейков;
линия 15
- Автогара Юг - бул. "Демокрация" - бул. "Стефан Стамболов" - ул. "Транспортна" - кв. Сарафово;
- кв. Сарафово - ул. "Транспортна" - бул. "Стефан Стамболов" - бул. "Демокрация" - Автогара Юг;
линия Б11
- Терминал Меден рудник - ул. "Въстаническа" - бул. "Захари Стоянов" - ул. "Индустриална" - бул. "Иван Вазов" - бул. "Демокрация" - бул. "Стефан Стамболов" - ул. "Никола Петков" - ул. "Петко Задгорски" - Терминал Изгрев;
- Терминал Изгрев - ул. "Петко Задгорски" - ул. "Никола Петков" - бул. "Стефан Стамболов" - бул. "Демокрация" - ул. "Иван Вазов" - ул. "Индустриална" - ул. "Петко Задгорски" - бул. "Захари Стоянов" - ул. "Въстаническа" - Терминал Меден рудник.
При необходимост дружество "Бургасбус" има готовност да осигури допълнителни автобуси по горепосочените линии.
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