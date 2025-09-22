Днес е чудесен ден да посетите ТК "Акве калиде"

Новини
Един от най-посещаваните туристически обекти в Бургас – Акве калиде ще бъде част от световна инициатива под егидата на World Wellness Weekend. Това е неправителствена международна асоциация, занимаваща се с насърчаването на здравето и здравословния начин на живот на хората по света.

Днес в ТК "Акве калиде" от 14:00 до 18:00 ч. часа всички посетители ще имат възможност да бъдат част от Ден на отворените врати. Те ще могат да разгледат аква центъра на обекта и да се включат в лекция, посветена на качествата на минералната вода в Акве калиде, история на древните терми и други интересни акценти.

С това символично събитие Община Бургас за пореден път насочва усилията си към развитие на здравния и СПА туризъм. "Община Бургас се утвърди като най-доброто място в България, където се случват проекти и събития за по-добър, по-щастлив и по- качествен начин на живот на жителите ѝ. "Прегръщането" на идеята на World Wellness Weekend е още една крачка за позициониране на световната уелнес карта, като община, която се грижи за здравето и благосъстоянието на жителите си“, споделят организаторите.

Инициативата е включена в https://map.world-wellness-weekend.org/ - официалният портал на международната организация.








Статистика: