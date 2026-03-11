Днес и утре на сцената на Държавна опера – Бургас Националното училище за музикално и сценично изкуство "Проф. Панчо Владигеров“ ще отбележи своята 65-годишнина с тържествен концерт, видяТо е основано със Заповед № I–3284 на Министерството на просветата и културата.През годините училището се утвърждава като един от значимите културно-образователни центрове в региона, подготвил поколения музиканти и сценични артисти.Празникът има и силна символика – на 13 март се навършват 127 години от рождението на патрона на училището, големия български композитор Панчо Владигеров.Специалната програма "65 години по вълните на изкуството“ ще представи концерт-спектакъл с участието на ученици от всички специалности. Публиката ще има възможност да чуе и най-малката филхармония – оркестър, съставен от ученици от V до VII клас.Сред гостите на събитието се очаква да бъдат представители на културни институции, партньори и бивши преподаватели на училището.