Днес и утре ще са двудневните тържества по случай 65-ата годишнина на Музикалното училище в Бургас
©
То е основано със Заповед № I–3284 на Министерството на просветата и културата.
През годините училището се утвърждава като един от значимите културно-образователни центрове в региона, подготвил поколения музиканти и сценични артисти.
Празникът има и силна символика – на 13 март се навършват 127 години от рождението на патрона на училището, големия български композитор Панчо Владигеров.
Специалната програма "65 години по вълните на изкуството“ ще представи концерт-спектакъл с участието на ученици от всички специалности. Публиката ще има възможност да чуе и най-малката филхармония – оркестър, съставен от ученици от V до VII клас.
Сред гостите на събитието се очаква да бъдат представители на културни институции, партньори и бивши преподаватели на училището.
Още от категорията
/
Фондация "Бургас - 2032" организира дискусия за идеи за кандидатурата на града за Европейска столица на културата
09.03
Финансист: Какво би станало, ако след три месеца цената от 85 е 120 долара, а ние не сме купили и чакаме да ни свърши евтиният петрол?
05.03
Обществено обсъждане на Стратегията за развитие на културата в Бургас ще се проведе в Казиното
04.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.