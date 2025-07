Днес изследват безплатно за хепатит до Часовника

© Днес по повод Световния ден за борба с хепатита, Община Бургас, в партньорство с Регионалната здравна инспекция – Бургас и Българския младежки Червен кръст, организира безплатни и анонимни изследвания за хепатит B и C. Кампанията ще се проведе днес в мобилен медицински кабинет, разположен до "Часовника“, от 10.30 до 12.30 часа.



Световният ден за борба с хепатита има за цел да повиши обществената осведоменост относно опасностите от вирусния хепатит – заболяване, което засяга черния дроб и може да доведе до тежки усложнения, включително рак. Датата съвпада с рождения ден на д-р Барух Блумберг – откривателя на вируса на хепатит B и създателя на първата ваксина срещу него, носител на Нобелова награда за физиология и медицина от 1976 г.



Хепатит B и C често протичат без симптоми, което ги прави особено опасни. Единственият начин за навременна диагноза е чрез изследване. Световната здравна организация изчислява, че над 350 милиона души по света живеят с вирусен хепатит, като 9 от 10 не знаят, че са носители.



В България, Националната програма за превенция и контрол на вирусните хепатити 2021–2025 г. осигурява безплатни изследвания за здравноосигурени лица:



- хепатит B и C – за хора между 40 и 60 години, на всеки 5 години, с направление от личен лекар;



- чернодробни ензими АСАТ и АЛАТ – за хора от 20 до 60 години, също на всеки 5 години.



Сред основните цели на Националната програма са:



- намаляване на заболеваемостта с 45% и смъртността с 30% до 2025 г.;



- над 95% ваксинационно покритие срещу хепатит B при деца;



- диагностициране на над 50% от носителите и лечение на поне 40% от тях;



- ограничаване разпространението и на хепатит A, D и E.



Община Бургас призовава всички граждани да се възползват от възможността за безплатен и анонимен скрининг и да направят важна крачка към опазване на собственото и общественото здраве.