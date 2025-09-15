ЗАРЕЖДАНЕ...
|Днес откриват обновения стадион в кв. "Ветрен"
Съоръжението е изградено с цел да предостави модерни условия за развитие на футбола на масовия спорт, както за младите таланти, така и за всички граждани и гости на Бургас.
Направената инвестиция за обновяване на терена е над 1 млн. лева. Поставената трева и осветление са от много висок клас и са голяма стъпка към подобрението на СОЦ "Ветрен“ – Бургас.
Новото игрище ще бъде място за спортни прояви, културни събития и срещи с общността, като по този начин ще се превърне в едно от значимите места за социален и спортен живот в региона.
Официалното откриване ще се проведе в понеделник днес от 11:00 часа.
