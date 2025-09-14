ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Днес ще има промени в движението на градския транспорт на Бургас
Маршрутът на бегачите на дистанция 5 км е следният: Приморски парк - бул. "Богориди“ - ул. "Александровска“ - бул. "Сан Стефано“ - ул. "Константин Величков“ - ул. "24-ти пехотен черноморски полк“ – ул. "Поморийска“ – Приморски парк – КЦ "Морско казино“ - Финал
Маршрутът на бегачите на дистанция 10 км е следният: Приморски парк - бул. "Богориди“ - ул. "Александровска“ - бул. "Сан Стефано“ - бул. "Стефан Стамболов“ - кръгово кръстовище при хотел "Мираж“ - бул. "Никола Петков“ - бул. "Димитър Димов“ - "24 пехотен черноморски полк“ – ул. "Поморийска“ – Приморски парк - КЦ "Морско казино“ – финал.
Поради придвижването на колоната от състезатели се предвижда по маршрута на трасето, включващо транспортни улици и булеварди, да има забавяне на движението на превозни средства в часовия диапазон от 08:30 – 11:00 ч.
Молим пътниците да имат предвид, че в посочения интервал от време 08:30 – 11:00 ч. графикът за движение на автобусните линии, минаващи по посочените улици, ще бъде нарушен.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Бургас посреща тържествено свещения пояс на Пресвета Богородица
06:00 / 14.09.2025
Финансов консултант: Българите купуват имот, просто за да си спас...
21:55 / 13.09.2025
Водолази чистят днес морското дъно край Моста
06:00 / 13.09.2025
"Меден рудник" празнува! Довечера ще има заря
05:15 / 13.09.2025
Днес и утре ще бъде затворена временно ул. "Конт Андрованти"
05:00 / 13.09.2025
Няма страшно! Премахнаха изплувалия на Северния плаж в Бургас дро...
17:25 / 12.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при инцидента в Несебър
12:57 / 12.09.2025
Няма страшно! Премахнаха изплувалия на Северния плаж в Бургас дрон
17:25 / 12.09.2025
Шон Уайт и Нина Добрев прекратиха годежа си
08:57 / 12.09.2025
Скандал в "Игри на волята"
15:03 / 12.09.2025
Дрон изплува на плажа в Бургас!
14:34 / 12.09.2025
Водещата на тотото се сгоди
17:28 / 12.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета