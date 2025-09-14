Днес ще има промени в движението на градския транспорт на Бургас

© Днес в Бургас ще се проведе осмото издание на първия в страната бегачески фестивал "Бургас Рън“. Стартът ще бъде даден в 09:00 часа при КЦ "Морско казино“, а тази година маршрутите на бегачите са на две дистанции – 5 км и 10 км.



Маршрутът на бегачите на дистанция 5 км е следният: Приморски парк - бул. "Богориди“ - ул. "Александровска“ - бул. "Сан Стефано“ - ул. "Константин Величков“ - ул. "24-ти пехотен черноморски полк“ – ул. "Поморийска“ – Приморски парк – КЦ "Морско казино“ - Финал



Маршрутът на бегачите на дистанция 10 км е следният: Приморски парк - бул. "Богориди“ - ул. "Александровска“ - бул. "Сан Стефано“ - бул. "Стефан Стамболов“ - кръгово кръстовище при хотел "Мираж“ - бул. "Никола Петков“ - бул. "Димитър Димов“ - "24 пехотен черноморски полк“ – ул. "Поморийска“ – Приморски парк - КЦ "Морско казино“ – финал.



Поради придвижването на колоната от състезатели се предвижда по маршрута на трасето, включващо транспортни улици и булеварди, да има забавяне на движението на превозни средства в часовия диапазон от 08:30 – 11:00 ч.



Молим пътниците да имат предвид, че в посочения интервал от време 08:30 – 11:00 ч. графикът за движение на автобусните линии, минаващи по посочените улици, ще бъде нарушен.