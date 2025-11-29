Кичка Бодурова е родена на 29 ноември 1955 г. в Бургас. Започва кариерата си в България, превръща се в голяма певица в Гърция и впоследствие се установява в Съединените американски щати.Родителите ѝ ѝ купуват цигулка на 6-годишна възраст и тя свири 7 години. Още в детската градина участва на конкурс в училище "Христо Ботев“ гр. Бургас и го печели с песента "Жалба ми падна на сърце“.Дебютира на голямата сцена като ученичка в самодейния състав "Орфей“ в родния си град, с който става лауреат на фестивала "Тракийска лира“ 1971 г. Завършва езикова гимназия с руски и немски.Приета е немска филология, но избира консерваторията. Завършва естрадния отдел на музикалната академия София през 1977 г. в класа на Георги Кордов.През 1990 г. получава "Златна плоча“ от Балкантон за продадени над 450 000 копия на плоча в България и в чужбина.От 1991 година живее и работи в Съединените щати. Участва в шоу програми и концерти в Сан Франциско, Чикаго, Лос Анжелис, Лас Вегас и други.Връща се за първи път в България през 1994 година, за да изнесе грандиозен рецитал на "Златният Орфей“.След това телевизионният канал HBO снима неин рецитал в "La Strada“, а две години по-късно пее на сцената на "Hollywood Palladium“. През 1999 година пее и в "Сизърс Палас“. Участва във VIP Brother 7 през септември 2015 г. и заема 3-то място.