Днес в Бургас учредяват дамски мото клуб
Идеята е да се запознаем всички жени да две колела. Да отпразнуваме заедно празника. Да посрещнем новия мото сезон, да набележим общи карания, срещи и да разчитаме една на друга. Очакваме дами не само от Бургас, но и от Ахелой, Карнобат, Созопол, Сунгурларе, от целия регион.
Дияна се пали по моторите покрай своя брат близнак. От две години се отдава по-сериозно на тази своя страст.
Жените с мотори винаги ще бъдат подценявани, но мъжете моторджии много ни помагат. Целта ни е да се включим активно и в мотосбирките в страната, споделя Чолакова пред БНР.
