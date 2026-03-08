Дамски мото клуб ще бъде учреден в Бургас днес. Любителки на моторите от региона се събират в 11.30 на Морска гара. Датата е символично избрана на празника на жената 8 март. Сред инициаторите е Дияна Чолакова:Идеята е да се запознаем всички жени да две колела. Да отпразнуваме заедно празника. Да посрещнем новия мото сезон, да набележим общи карания, срещи и да разчитаме една на друга. Очакваме дами не само от Бургас, но и от Ахелой, Карнобат, Созопол, Сунгурларе, от целия регион.Дияна се пали по моторите покрай своя брат близнак. От две години се отдава по-сериозно на тази своя страст.Жените с мотори винаги ще бъдат подценявани, но мъжете моторджии много ни помагат. Целта ни е да се включим активно и в мотосбирките в страната, споделя Чолакова пред БНР.