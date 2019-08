Днес в Бургас започва фестивалът за съвременни изкуства "Вода"

© Днес започва фестивалът за съвременни изкуства "Вода". Той е бургаски фестивал за съвременни изкуства, който се провежда в... басейн. "Вода" очаква своята настроена за нещо нестандартно и креативно публика от днес до неделя.



Събитията в програмата ще се проведат в и около изпразнения басейн на Младежки културен център:



ФЕСТИВАЛЕН ЛАБИРИНТ



* Всеки фестивален ден, от 18.00 ч., избери сам своя маршрут в лабиринта на басейна и виж:



* Инсталации



* Видео



* Фотография



* Артистични трансформации от български и международни визуални артисти - Мариана Сърбова, Нено Белчев, Венелин Шурелов, Гергана Лазарова, Яна Василева, Пепа Паришева, Yannick Stasiak /Франция/ и Abel Korinsky /Германия/, Ypsmael /Германия/ и други.



ОСНОВНА ПРОГРАМА



30 Август /Петък/



19.30 ч.



ЧУПЛИВО /FRAGILE - театрално-движенчески спектакъл



Концепция и изпълнение: Yannick Stasiak /Франция/



Концепция, Сценография и Осветление: Lino Pourquié



Художествена подкрепа: Julika Mayer



Продължителност: 15-20 мин.



"Fragile" е спектакъл на тяло, сенки и предмети.



Актьорът манипулира тялото, сянката си и се слива с топка. Тя се превръща в яйце, око или дори глава... "Fragile" е бяла точка, която търси своята форма и място... Тяло, което се разгръща, кръг, форма, която се образува, деформира и реформира.



Кръг, който ходи, Тяло, което се обгражда Топка, която въздъхва, Ръка, която се търкаля, Пръстите на кръг, Кръг който мига, Затъмнение във формата на зародиш, планетата Марс по-малко червена и много по-хубава.



Копродукция: Hochschule für Musik und darstellende kunst- Stuttgart и Haute École des Arts du Rhin.



20.00 ч.



СТУД/COLD - танцов спектакъл на Театър АТОМ /България/



Хореография: Стефания Георгиева



Музика: Добромир Кисьов и Константин Кучев



Участват: Калина Георгиева, Дорина Пунчева, Братан Братанов, Неделя Ганчева, Радослав Йорданов, Пламена Пенчева, Цвета Дойчева



Фотограф: Иван-Александър Иванов / Фото-Корпус



Продължителност: 40 мин.



СТУД* е работа, която разглежда темата за отчуждението, самотата и жестокостта, фокусирана е върху човека и неговата същност. Телата и тяхната сякаш нарушена цялост са движени от спомени, сънища и истории - изтръгнати от хора, отлъчени от обществото преди време. Днес те са оцелели и разказват за страха, омразата, гнева, но и за желанието да оцелея - напук, да издържа, да се спася, да спася, да се прибера у дома. СТУД изследва кривините в душата, тъмнината, силуета, прониква дълбоко и предизвиква духа да излезе от тялото. Танцьорите - пулсират, превземат пространството, изграждат образи, споделят емоции и преодоляват страхове.



* Проектът е създаден по мотиви от разкази на оцелели от Концентрационните лагери в България през ХХ век. и анализира поредица от събития, случвали се в ТВО по това време.



СТУД е спектакъл на АТОМ ТЕАТЪР и е създаден с подкрепата на проекта "триЗависим" - инициатива на Гилдията за съвременно изпълнителско изкуство към Съюза на Aртистите в България. "три3ависим" е част от резидентската програма на Ðerida Dance Center, София.



31 Август /Събота/



18.00 ч. Представяне на Списание за танц / на територията на фестивала/



19.00 ч.



МАРШРУТ / ITINERARY - съвременен танцов спектакъл



Идея и изпълнение: Стефани Ханджийска /България/



Ментор: Марина Колар



Консултант хореография: Сю МакЛенън



Продължителност: 15 мин.



Намирам себе си непрекъснато очарован от преместването.



Разглеждам как различните пространства, в които тялото ми е населявало реверберацията, дълго след като напуснах пространството.



Може ли едно пространство да бъде транспортирано в друго пространство чрез измеренията на нейните сетивни знаци и да живее отново през тялото?



Стефани Ханджийска специализира в областта на съвременния танц и документалното изкуство. Завършва магистратура Хореография в London School of Contemporary Dance в Лондон. Автор на спектаклите "On and On" в The Place, Лондон, Йон ", "Dark room, low ceiling" и други.



Спектакълът ѝ "Йон " е номиниран за ИКАР 2017 и за наградата на София за съвременен танц.



20.00 ч.



МАНДАЛА/MANDALA - хореографски спектакъл с участието на публиката



Концепция, композиция: David Somló /Унгария/



Светлинен дизайн, Звуков надзор: Daniel Sándor



Продължителност: 40 мин.



"Мандала" е спектакъл с участието на публиката, преносими звукови устройства и комбинация от форми, маркиращи пътя в пространството.



Частично поглъщаща звукова композиция, отчасти групова медитация, "Мандала" пита как бихме могли да съществуваме и да си взаимодействаме един с друг, когато нищо не остава да се направи, освен да се ходи.



Спектакълът дава възможност за авторство на зрителите, като ги кани да създадат колективна хореография на движещ се звуков пейзаж, който провокира и подчертава малките важни моменти от човешкото взаимодействие.



David Somló e унгарски интердисциплинарен артист от Будапеща. Работата му се фокусира върху звука, пространството и взаимодействията. Завършил е Магистърска степен по социология от ELTE, Будапеща , има степен Mmus по Интердисциплинарна композиция от Goldsmiths College, Лондон . В момента завършва докторантура по интердисциплинарни методики в Университета за изящни изкуства, Будапеща.



"Мандала" е създадена за Oxford Contemporary Music и Audiograft Festival през Март, 2016.Следващи представяния на спектакъла включват: Montag Modus Series, Collegium Hungaricum, Berlin, NOW'16 Festival, The Yard Theatre, London, We Are Now Festival, Roundhouse London, Festival Internacional de Musica Experimental, Sao Paolo, Reality Research Festival, Budapest, Sonorities Festival, Belfast, HUBS Immersive Festival, Hague, Mais Imaginarius Festival, Santa Maria de Feira, Open Festival, Budapest, Kolorádó Festival, Nagykovácsi.



01 Септември /Неделя/



19.00 ч.



МАНДАЛА/MANDALA - хореографски спектакъл с участието на публиката /ВТОРО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ/



Концепция, композиция: David Somló /Унгария/



Светлинен дизайн, Звуков надзор: Daniel Sándor



Продължителност: 40 мин.



20.00 ч.



ПРЕТЕНЦИЯ ЧОВЕК/PRETENSE HUMAN



Хореография и изпълнение: Bo Kyung Lee -"BK" Dance Project /Южна Корея/



Продължителност: 20min



Bo Kyung Lee представя авторска соло творба, вдъхновена от преструвките на личността.



Bo Kyung Lee защитава Ph.D. степен от Department of Living Dance and Performing Arts of Hanyang University , Korea. Тя е носител на Presidential Prize от 7th Nagano International Performance Competition, и 1 награда от International mature soloist contemporary dance contest(FIDCDMX) , Mexico.



20.30 ч.



ГМУРНИ СЕ / DIVE



Хореография: Jaewoo Jung /Южна Корея/



Изпълнение: Dance Troupe Braveman/Южна Корея/



Продължителност: 30 мин.



"DIVE"интерпретира идентичноста. "Едната идентичност е тази, формирана от уникалнато ми Аз.Другата е идентичност, формирана от очакванията на другите. Заключението е, че и двамата съм аз,"



Dance Troupe Braveman е съвместна танцова компания между двама хореографи Jaewoo Jung и Minsoo Jung от 2017 г. DTB има за цел да работи съвместно, свободно, без да разделя позицията между хореографите и танцьорите. Основоположникът на проекта Jaewoo Jung е известен с изтънчената си хореография, която включва млади енергични, мощни и енергични движения. "DIVE" е редставена в селекцията на Международния фестивал на хореографията в Сеул (НХФ), Ненаселения остров, 36-ия Международен фестивал за съвременен танц (MODAFE), Spark Place, пустинен остров, 10-та сеулска танцова колекция 2016, Agit , 18-ия фестивал на танците Saeng-Saeng 2016, Fantasy и др.



+WORKSHOP с Стефани Ханджийска /България/, David Somló /Унгария/, Bo Kyung Lee и Jaewoo Jung /Южна Корея/ - 30 Август - 4 Септември 2019!



ВИЖ УЪРКШОП ПРОГРАМАТА ТУК: https://www.facebook.com/events/495378291006440/



* Организаторите си запазват правото за промяна в програмата!



Фестивалът "ВОДА" се реализира от Сдружение "Танц БГ" и Българска Фондация "Биоразнообразие", с подкрепата на:



Община Бургас - Програма за съфинасиране на културни проекти



Младежки Културен Център - Бургас



Министерство на Културата



БНР-Бургас



Старт Инженеринг АД



ВИЖ Бургас



И с подкрепата на бургаската общественост, включила се в кампанията "Заедно за ВОДА".



БИЛЕТИ: на касата на Часовника и в деня на събитието на място. Цена: 8 лв. за ден, 20 лв. за целия период на фестивала.