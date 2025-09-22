ЗАРЕЖДАНЕ...
|Днес затварят улици в Бургас заради велошествие
Участниците ще преминат през двете улици, което налага промени и в маршрутите на някои линии от градския и междуселищен транспорт:
линия № 11: по маршрута до бул. “Димитър Аврамов" – ул. “Георги Калоянчев" – ул. “Петко Задгорски" – бул. “Никола Петков" – бул. “Стефан Стамболов" – бул. “Демокрация – продължава по маршрута ...,
• няма да бъдат обслужвани спирки: Изгрев, бл. 40, Никола Петков /Зр1Б/, Парк Езеро, Стадион Лазур, Копривщица, Константин Величков
• допълнителни спирки: Велека, Никола Петков /12Б/, Зорница, бл. 14, Зорница /Зр3А/, Демокрация, Дунав.
линия № 12: по маршрута до ул. “Булаир" – бул. “Демокрация" – бул. “Стефан Стамболов" – бул. “Никола Петков" – ул. “Петко Задгорски" – ул. “Георги Калоянчев" – ул. “Димитър Аврамов" – продължава по маршрута …,
• няма да бъдат обслужвани спирки: 24-ти Пехотен Черноморски полк", Константин Величков, Копривщица, Стадион Лазур, Парк Езеро, Никола Петков /Зр1А/, Изгрев, бл. 39
• допълнителни спирки: Генерал Гурко, Сан Стефано, Дунав, Демокрация, Зорница /Зр3Б/, Зорница бл. 14, Изгрев, бл. 43, Велека
линия № 6
в посока Рудник: по маршрута до бул. “Никола Петков" – ул. “Петко Задгорски" – ул. “Георгии Калоянчев" – ул. “Димитър Аврамов" – ул. “Транспортна" – продължава по маршрута …
• няма да бъдат обслужвани спирки: Никола Петков /Зр1А/, Димитър Димов
• допълнителни спирки: Изгрев, бл. 43, Добри Чинтулов, Гробищен парк
в посока Автогара Запад: ул. “Транспортна" – ул. “Димитър Аврамов" – ул. “Георги Калоянчев" – ул. “Петко Задгорски" – бул. “Никола Петков" – продължава по маршрута …
• няма да бъде обслужвана спирка: Димитър Димов
• допълнителни спирки: Гробищен парк, Добри Чинтулов
линия № 8
в посока Автогара Запад: по маршрута до ул. “Булаир" – бул. “Демокрация" – ул. “Сан Стефано",
• няма да се обслужват спирки: 24-ти Пехотен Черноморски полк и Константин Величков
• без допълнителни спирки по маршрута
линия Бургас – Поморие
в посока Поморие: Автогара Юг – ул. “Булаир" – бул. “Демокрация" – бул. “Стефан Стамболов" – бул. “Никола Петков" – ул. “Петко Задгорски" – ул. “Георги Калоянчев" – ул. “Димитър Аврамов" – ул. “Транспортна" – продължава по маршрута…
• няма да бъдат обслужвани спирки: Константин Величков, Парк Езеро, Димитър Димов
• допълнителни спирки: Сан Стефано, Зорница /Зр3Б/, Добри Чинтулов, Гробищен парк
в посока Автогара Юг: ул. “Транспортна" – ул. “Димитър Аврамов" – ул. “Георги Калоянчев" – ул. “Петко Задгорски" – бул. “Никола Петков" – продължава по маршрута..
• няма да бъде обслужвана спирка: Димитър Димов
• допълнителни спирки: Гробищен парк, Добри Чинтулов
линия Бургас – Горица
- в посока Горица: по маршрута до бул. “Никола Петков" - – ул. “Петко Задгорски" – ул. “Геории Калоянчев" – ул. “Димитър Аврамов" – ул. “Транспортна"
• няма да бъдат обслужвани спирки: Никола Петков /Зр1А/, Димитър Димов
• допълнителни спирки: Изгрев, бл. 43, Добри Чинтулов, Гробищен парк
- в посока Автогара Запад: ул. “Транспортна" – ул. “Димитър Аврамов" – ул. “Георги Калоянчев" – ул. “Петко Задгорски" – бул. “Никола Петков" -продължава по маршрута
• няма да бъде обслужвана спирка: Димитър Димов
• допълнителни спирки: Гробищен парк, Добри Чинтулов
