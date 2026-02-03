Дневният център за деца с увреждания "Св. Николай Чудотворец" ще открие каменна плоча с лика на светеца
Освещаването ще бъде извършено от Негово Високопреосвещенство Сливенски митрополит Арсений, който ще отслужи тържествен молебен за здраве, закрила и благополучие на децата, екипа и всички присъстващи.
Каменната плоча е изработена и монтирана с помощта на гражданска благотворителна инициатива "Благ ДАРИМ на Бургас“, по повод 25-годишния юбилей на Дневния център.
Поставянето на каменната плоча с образа на Св. Николай Чудотворец е символ на вяра, надежда и духовна подкрепа за децата и семействата, които ползват комплекс от социални услуги на Дневен център за деца с увреждания "Св. Николай Чудотворец“.
Вече 25 години Дневен център за деца с увреждания "Св. Николай Чудотворец“- Община Бургас предоставя комплекс от социални услуги и дейности за подобряване качеството на живот на децата и младежите със специфични потребности и постигане на тяхната социална интеграция.
