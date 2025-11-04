Националната художествена академия (НХА) обявява "Дни на отворените врати".Инициативата ще се проведе от 4 до 7 ноември 2025 г., във всички сгради и ателиета на Академията както в Бургас, така и София.В морския град трите учебни бази на учреждението са – Магазия 1 в Пристанищен комплекс – Бургас, Международния конгресен център и Центъра за съвременно изкуство и библиотека.Всеки ден от 10:00 до 13:00 часа посетителите ще могат да разгледат ателиетата на всички специалности, които се изучават във филиала – "Живопис“, "Графика“, "Книга, илюстрация, печатна графика“, "Плакат и визуална комуникация“ и "Моден дизайн“. Ще бъдат представени и магистърските програми "Фотография“, "Арт терапия“ и "Културното наследство на Българското Черноморие“.Програма за "Дни на отворените врати", НХА, Филиал Бургас:Представяне на специалност "Живопис“, 10:00-13:00 часа, Международен конгресен център Бургас, ет. 2, am. 3Представяне на специалност "Графика“, 10:00-13:00 часа, НХА – Филиал Бургас, Магазия 1, em. 2, Галерия АТЕЛИЕ и Център за съвременно изкуство и библиотека - Бургас, ет. 0, ат. "Графика“Представяне на специалност "Книга, илюстрация, печатна графика“, 10:00-13:00 часа, НХА – Филиал Бургас, Магазия 1, em. 2, am. "Книга, илюстрация, печатна графика“Представяне на специалност "Плакат и визуална комуникация“, 10:00-13:00 часа, НХА – Филиал Бургас, Магазия 1, ет. 2, ат. "Плакат u визуална комуникация“Представяне на специалност "Моден дизайн“, 10:00-13:00 часа, НХА – Филиал Бургас, Магазия 1, em. 2, am. "Моден дизайн“Представяне на специалност "Живопис“, 10:00-13:00 часа, Международен конгресен център Бургас, ет. 2, am. 3Представяне на специалност "Графика“, 10:00-13:00 часа, НХА – Филиал Бургас, Магазия 1, em. 2, Галерия АТЕЛИЕ и Център за съвременно изкуство и библиотека - Бургас, ет. 0, ат. "Графика“Представяне на специалност "Книга, илюстрация, печатна графика“, 10:00-13:00 часа, НХА – Филиал Бургас, Магазия 1, em. 2, am. "Книга, илюстрация, печатна графика“Представяне на специалност "Плакат и визуална комуникация“, 10:00-13:00 часа, НХА – Филиал Бургас, Магазия 1, ет. 2, ат. "Плакат u визуална комуникация“Представяне на специалност "Моден дизайн“, 10:00-13:00 часа, НХА – Филиал Бургас, Магазия 1, em. 2, am. "Моден дизайн“Представяне на специалност "Живопис“, 10:00-13:00 часа, Международен конгресен център Бургас, ет. 2, am. 3Представяне на специалност "Графика“, 10:00-13:00 часа, НХА – Филиал Бургас, Магазия 1, em. 2, Галерия АТЕЛИЕ и Център за съвременно изкуство и библиотека - Бургас, ет. 0, ат. "Графика“Представяне на специалност "Книга, илюстрация, печатна графика“, 10:00-13:00 часа, НХА – Филиал Бургас, Магазия 1, em. 2, am. "Книга, илюстрация, печатна графика“Представяне на специалност "Плакат и визуална комуникация“, 10:00-13:00 часа, НХА – Филиал Бургас, Магазия 1, ет. 2, ат. "Плакат u визуална комуникация“Представяне на специалност "Моден дизайн“, 10:00-13:00 часа, НХА – Филиал Бургас, Магазия 1, em. 2, am. "Моден дизайн“Представяне на специалност "Живопис“, 10:00-13:00 часа, Международен конгресен център Бургас, ет. 2, am. 3Представяне на специалност "Графика“, 10:00-13:00 часа, НХА – Филиал Бургас, Магазия 1, em. 2, Галерия АТЕЛИЕ и Център за съвременно изкуство и библиотека - Бургас, ет. 0, ат. "Графика“Представяне на специалност "Книга, илюстрация, печатна графика“, 10:00-13:00 часа, НХА – Филиал Бургас, Магазия 1, em. 2, am. "Книга, илюстрация, печатна графика“Представяне на специалност "Плакат и визуална комуникация“, 10:00-13:00 часа, НХА – Филиал Бургас, Магазия 1, ет. 2, ат. "Плакат u визуална комуникация“Представяне на специалност "Моден дизайн“, 10:00-13:00 часа, НХА – Филиал Бургас, Магазия 1, em. 2, am. "Моден дизайн“Представяне на Магистърска програма "Фотография“, 10:00-13:00 часа, Международен конгресен център Бургас, ет. 2, am. 7