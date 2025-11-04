"Дни на отворените врати" във филиала на НХА в Бургас до 7 ноември
Инициативата ще се проведе от 4 до 7 ноември 2025 г., във всички сгради и ателиета на Академията както в Бургас, така и София.
В морския град трите учебни бази на учреждението са – Магазия 1 в Пристанищен комплекс – Бургас, Международния конгресен център и Центъра за съвременно изкуство и библиотека.
Всеки ден от 10:00 до 13:00 часа посетителите ще могат да разгледат ателиетата на всички специалности, които се изучават във филиала – "Живопис“, "Графика“, "Книга, илюстрация, печатна графика“, "Плакат и визуална комуникация“ и "Моден дизайн“. Ще бъдат представени и магистърските програми "Фотография“, "Арт терапия“ и "Културното наследство на Българското Черноморие“.
Програма за "Дни на отворените врати", НХА, Филиал Бургас:
4 ноември 2025 Г. (вторник)
Представяне на специалност "Живопис“, 10:00-13:00 часа, Международен конгресен център Бургас, ет. 2, am. 3
Представяне на специалност "Графика“, 10:00-13:00 часа, НХА – Филиал Бургас, Магазия 1, em. 2, Галерия АТЕЛИЕ и Център за съвременно изкуство и библиотека - Бургас, ет. 0, ат. "Графика“
Представяне на специалност "Книга, илюстрация, печатна графика“, 10:00-13:00 часа, НХА – Филиал Бургас, Магазия 1, em. 2, am. "Книга, илюстрация, печатна графика“
Представяне на специалност "Плакат и визуална комуникация“, 10:00-13:00 часа, НХА – Филиал Бургас, Магазия 1, ет. 2, ат. "Плакат u визуална комуникация“
Представяне на специалност "Моден дизайн“, 10:00-13:00 часа, НХА – Филиал Бургас, Магазия 1, em. 2, am. "Моден дизайн“
5 ноември 2025 Г. (сряда)
Представяне на специалност "Живопис“, 10:00-13:00 часа, Международен конгресен център Бургас, ет. 2, am. 3
Представяне на специалност "Графика“, 10:00-13:00 часа, НХА – Филиал Бургас, Магазия 1, em. 2, Галерия АТЕЛИЕ и Център за съвременно изкуство и библиотека - Бургас, ет. 0, ат. "Графика“
Представяне на специалност "Книга, илюстрация, печатна графика“, 10:00-13:00 часа, НХА – Филиал Бургас, Магазия 1, em. 2, am. "Книга, илюстрация, печатна графика“
Представяне на специалност "Плакат и визуална комуникация“, 10:00-13:00 часа, НХА – Филиал Бургас, Магазия 1, ет. 2, ат. "Плакат u визуална комуникация“
Представяне на специалност "Моден дизайн“, 10:00-13:00 часа, НХА – Филиал Бургас, Магазия 1, em. 2, am. "Моден дизайн“
6 ноември 2025 Г. (четвъртък)
Представяне на специалност "Живопис“, 10:00-13:00 часа, Международен конгресен център Бургас, ет. 2, am. 3
Представяне на специалност "Графика“, 10:00-13:00 часа, НХА – Филиал Бургас, Магазия 1, em. 2, Галерия АТЕЛИЕ и Център за съвременно изкуство и библиотека - Бургас, ет. 0, ат. "Графика“
Представяне на специалност "Книга, илюстрация, печатна графика“, 10:00-13:00 часа, НХА – Филиал Бургас, Магазия 1, em. 2, am. "Книга, илюстрация, печатна графика“
Представяне на специалност "Плакат и визуална комуникация“, 10:00-13:00 часа, НХА – Филиал Бургас, Магазия 1, ет. 2, ат. "Плакат u визуална комуникация“
Представяне на специалност "Моден дизайн“, 10:00-13:00 часа, НХА – Филиал Бургас, Магазия 1, em. 2, am. "Моден дизайн“
7 ноември 2025 Г. (петък)
Представяне на специалност "Живопис“, 10:00-13:00 часа, Международен конгресен център Бургас, ет. 2, am. 3
Представяне на специалност "Графика“, 10:00-13:00 часа, НХА – Филиал Бургас, Магазия 1, em. 2, Галерия АТЕЛИЕ и Център за съвременно изкуство и библиотека - Бургас, ет. 0, ат. "Графика“
Представяне на специалност "Книга, илюстрация, печатна графика“, 10:00-13:00 часа, НХА – Филиал Бургас, Магазия 1, em. 2, am. "Книга, илюстрация, печатна графика“
Представяне на специалност "Плакат и визуална комуникация“, 10:00-13:00 часа, НХА – Филиал Бургас, Магазия 1, ет. 2, ат. "Плакат u визуална комуникация“
Представяне на специалност "Моден дизайн“, 10:00-13:00 часа, НХА – Филиал Бургас, Магазия 1, em. 2, am. "Моден дизайн“
Представяне на Магистърска програма "Фотография“, 10:00-13:00 часа, Международен конгресен център Бургас, ет. 2, am. 7
