Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинение на един от шофьорите на украинския автобус, който пада в дере край Малко Търново, заяви говорителят на държавното обвинение в морския град Христо Колев, цитиран от БНТ.

"Събрани са достатъчно доказателства, за да бъде привлечен като обвиняем за причиняване на смъртта на две лица и телесни повреди на други пътници“, каза Колев.

Burgas 24.bg припомня, че две жени загинаха, а много бяха ранени при тежката трагедия в близост до границата.

Водачът е в ареста за срок до 72 часа, като предстои Прокуратурата да поиска мярка "Задържане под стража".

Според Колев, ако това не се случи, има опасност обвиняемият да се укрие, защото не е български гражданин и няма постоянен адрес у нас.

Грозят го между 10 и 15 години затвор.

"Установено е, че превозното средство е било с работещ двигател и без дръпната ръчна спирачка – нарушение на Закона за движение по пътищата“, подчерта Колев.

Назначена е автотехническа експертиза, която трябва да изясни окончателно причините за катастрофата.