До 24 часа времето се преобръща - виелици, поледици и до 30 см сняг
В планините ще бъде предимно облачно и мъгливо, на места с валежи от сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток, който вечерта ще се усили. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 2°.
По Черноморието ще бъде облачно. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Ще застудява и максималните температури ще бъдат 3°-6°. Температурата на морската вода е 7°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
За утре - първият ден от месец февруари в по-голямата част от страната са издадени жълт и оранжев код за опасно време и снеговалежи.
За Бургас се очакват силен вятър и снеговалежи. Условия за виелици и снегонавявания. Възможно е образуване на снежна покривка от 10 до 30 см. снежна виелица – комбинация от умерен снеговалеж, умерен до силен вятър и намалена видимост и поледица.
