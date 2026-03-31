Крайбрежната алея на Ахтопол ще бъде укрепена до началото на летния сезон, увери кметът на Царево Марин Киров.“Имаме готово решение, с което да не лишаваме Ахтопол от една от най-големите му атракции - крайбрежната алея, с осигуряване на сигурност и безопасност за жителите и гостите. Възлагаме авариен ремонт и на покрива в читалището, защото миналата година обновихме сцената там и трябва да отворим отново залата за изяви. Буната на централния плаж вече дава своя резултат и изважда пясък на бреговата ивица, предстои завършване и обособяване на малък кей за лодки - ще осигурим осветление и пейки за отдих", заяви Киров, цитиран от местната община."В Ахтопол също така сме готови с проекта за лодкостоянката и мостика, съгласуваме го в ресорните институции", подчерта той.И допълни:“МРРБ считат, че не са компетентни за срутването на алеята в гр. Ахтопол и препоръчват да се обърнем към Междуведомствената комисия по бедствия и аварии. Готови сме с преписката и техническата документация. Сами разбирате какъв е оптимизмът за финансиране при липсващо стабилно редовно правителство и година без приет държавен и общински бюджет. Затова и до лятото ще дадем адекватно и бързо сигурно решение, преди да се пристъпи към цялостно отводняване и ремонт на алеята".