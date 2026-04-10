През предстоящите празнични дни от 15:00 ч. днес до 10:00 ч. на 14 април бул. "Иван Вазов“ в участъка от ул. "Цар Калоян“ до кръстовището с бул. "Мария Луиза“ ще бъде отворен за движение на превозни средства, съобщиха от Община Бургас за Burgas24.bg.

Както съобщихме булевардът бе затворен за подмяна на асфалтовата настилка на 2 април. Ремонтните дейности ще продължат във вторник до планираното им приключване на 18 април, което ще наложи повторното му затваряне. Това ще доведе до промени по линиите на градския транспорт, преминаващи по този участък.