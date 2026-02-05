Добри новини за хората, които използват услугата "Топъл обяд"
Проектът се реализира по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021–2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс. Услугата "Топъл обяд“ се предоставя безплатно, след извършен подбор, и е насочена към хора в риск от бедност и социална изолация.
Храната се приготвя и доставя без заплащане на такса от страна на потребителите, като се разнася до техните адреси от екипите на Домашен социален патронаж с автомобили на услугата. Целта на проекта е да се осигури здравословна, разнообразна и питателна храна за хора в неравностойно положение. Менюто включва супа, основно ястие и хляб, както и десерт два пъти седмично.
Желаещите да кандидатстват за включване в услугата могат да подадат необходимите документи на адрес: гр. Бургас, ул. "Странджа“ № 15–19, Домашен социален патронаж.
Телефон за допълнителна информация: 0899 650 235.
