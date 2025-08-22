Новини
Добрин Вътев представя сънувани пространства за 50-та си годишнина в Бургас
Автор: Екип Burgas24.bg 16:17Коментари (0)168
Уважаваният творец и председател на Дружеството на художниците в Бургас Добрин Вътев отбелязва 50-годишния си юбилей с изложба в галерия "Неси“. Той ще зарадва публиката с петнадесет ювелирни творби, създадени специално за пространството на галерията и работени повече от година, показанк в композиция, като никоя друга.

Експозицията носи заглавието "ПолуАбстрактно – сънувани пространства“ и ще бъде открита на 26 август с вернисаж от 16:00 до 19:00 ч.

Декоративни елементи и фрагменти от познати мотиви се преплитат, изграждайки нови светове – брегове, кораби, природни форми, пречупени през призмата на въображението. Контрастът между ярки тонове и неутрални фонове създава жив диалог .

Меките пастелни гами и тактилните текстури на повърхността носят усещане за спокойствие и сънувана реалност, където природата е повече символ, отколкото пейзаж.

"Тази изложба е много различна от последната ми. Тук залагам на многопластова изразност – на декорация и елементи, които могат да се докоснат и усетят, да създадат усещане за присъствие,“ споделя авторът. Творческият процес за него е дълго пътешествие – всяко платно е преработвано многократно, докато достигне хармонията на личното му чувство за естетика и колорит.

Кураторът на изложбата проф. дн Антоанета Анчева отбелязва: "" Тук някъде между видимо и невидимо, между абстракция и конкретика, между форма и цвят се намира и изложбата "ПолуАбстрактно. Сънувани пространства“ на познатия и утвърден бургаски художник Добрин Вътев.

Цветът, линията, фактурността и пластиката, въпреки своята материална същност, в случая носят подчертан отпечатък от усещания, преживени сънища и емоции.

Играта между видимо и невидимо създава внушението, че реалността е натрупване на пластове, а повърхността е просто врата, която води към по-дълбоки светове.

Художникът изследва със средствата на живописта гранични територии между разпознаваемия образ и абстрактната форма, състояния между реалност и съновидения. Геометрични структури, архитектурни силуети, пейзажни фрагменти добиват нов смисъл, наситени с усета за дълбочина на времевите пластове и измерения. "

"ПолуАбстрактно – сънувани пространства“ е покана към зрителя да премине отвъд видимото и да открие собствения си вътрешен свят!








Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
