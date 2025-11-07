С инициативата "Моят зелен град“ тази есен бяха засадени общо 180 дървета в София, Пловдив и БургасСъс засаждането на 60 дървета в Морската градина на Бургас екипът на Кока-Кола ХБК България и партньори символично отбелязаха 60-ата годишнина от производството на първата бутилка Кока-Кола в България. Освен служителите на компанията в засаждането се включиха представители на дългогодишни партньори на Кока-Кола ХБК, сред които верига ресторанти Happy. Доброволческата инициатива "Моят зелен град“ се провежда за 18-а поредна година като тази есен бяха засадени общо 180 дървета в София, Пловдив и Бургас."Гордея се, че с доброволческия ни труд добавихме още повече зеленина и красота в Морската градина на Бургас. Така за пореден път показахме, че освен значимия икономически отпечатък, който оставя Кока-Кола в България, вече 18 години с нашите служители и партньори припознаваме една и съща кауза, а именно грижата за средата, в която живеем“, каза Мая Иванова, мениджър "Корпоративни партньорства и социална отговорност“ в Кока-Кола ХБК България.Дарените и засадени дървета са 2 иглолистни вида – атласки и хималайски кедър, подбрани заради тяхната устойчивост и способност да допринасят за по-здравословна и красива градска среда. Изборът на растителните видове и големината им (над 2 метра) са съгласувани с община Бургас и отговарят на нуждите на емблематичната за бургазлии локация."Засаждането на дървета е символичен жест, който носи важно послание за грижа към природата и града, който оставяме след себе си. Днешната инициатива е пример, че устойчивите промени започват с общи усилия и мисъл за бъдещето“, каза Светлана Танева, гл. експерт "Строителство, озеленяване и енергийна ефективност“ към община Бургас.Инициативата "Моят зелен град“ се реализира в съответствие с глобалните ESG ангажименти на Кока-Кола ХБК. По повод отбелязването на нейното пълнолетие, по-рано тази година стотици доброволци от Кока-Кола ХБК почистиха и облагородиха парк "Кремиковци“ в столицата и обособиха нови пешеходни алеи за разходка около коритото на Перловска река.Като част от предишни издания на "Моят зелен град“ екипът на Кока-Кола в страната успя да озелени, почисти и облагороди редица местности, горски пространства и паркове. Всяка година в рамките на кампанията се избират локации, в които трудът на доброволците е необходим и полезен в цялостната грижа за околната среда и допринася за подобряването на екологичните условия и ресурси в съответната местност. Само за последните четири издания на инициативата, в периода от 2022 г. до днес, доброволците събраха над 11 тона битови и разделно събрани отпадъци от десетки замърсени точки от картата на България, почистиха над 1550 декара замърсени площи около водни басейни, засадиха над 300 широколистни и иглолистни дървета в центъра на София, Пловдив, Бургас и Костинброд и подкрепиха множество общественополезни инициативи.