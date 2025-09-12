ЗАРЕЖДАНЕ...
Доц. д-р Георги Бърдаров пое ръководството на Филиал – Бургас на Софийския университет
Автор е на научни трудове и художествени книги, носител на литературни награди, както и активен участник в образователни и културни инициативи. В продължение на два мандата е заемал длъжностите ръководител на катедра "Социално-икономическа география“ и зам.декан на Геолого-географски факултет на СУ "Св. Климент Охридски“. Ръководител е на магистърска програма Регионално развитие и управление.
Досегашният директор, проф. д-р Теодор Седларски, е сред основателите на Филиала и има ключов принос за неговото изграждане. Като бургазлия той работи активно за връзката на университета с местната общност и за позиционирането на новата академична институция в града.
Филиал - Бургас надгражда постигнатото досега и навлиза в следващ етап от развитието си с разширяване на програми и засилено сътрудничество с местната общност. Откриването на новата академична година предстои с тържествена церемония на 2 октомври в Културен дом НХК.
