Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Домашен арест младежа, помел с АТВ пешеходци в "Слънчев бряг"
Автор: Екип Burgas24.bg 17:15Коментари (1)176
©
Пуснаха под домашен арест младежа, помел с АТВ пешеходци в "Слънчев бряг", научи Burgas24.bg. Районната прокуратура в Несебър повдигна обвинение на 18-годишния мъж, който в четвъртък прегази петима души на тротоар. Обвинението е за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице. На младежа беше наложена и мярка за неотклонение "задържане под стража" за 72 часа.

Петима души от Пловдив, от които три деца са в болница. 

Според роднина на пострадалите няма да бъде наложена адекватна присъда на водача, чиито родители са полицейски служители. Той призова министъра на вътрешните работи също да започне проверка по случая.



Още по темата: общо новини по темата: 8
16.08.2025 »
15.08.2025 »
15.08.2025 »
15.08.2025 »
15.08.2025 »
14.08.2025 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
че как ще задържат такова добро дете-нали и майка му и баща му са полицаи-те са го възпитали добре.
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Бургас:
Димитър Николов за пожара в Българово: Ситуацията е динамична, ев...
16:43 / 16.08.2025
Баничката се оказа най-солена в Бургас
15:27 / 16.08.2025
Бивш Ерген с впечатляваща премиера в Бургас: Такова нещо не е пра...
15:29 / 16.08.2025
Само по родното Черноморие може да ядеш миш-маш за 18 лв. за миш-...
12:12 / 16.08.2025
Повдигат обвинения срещу младежа, прегазил с АТВ семейство в Слън...
12:11 / 16.08.2025
НИМХ: По Черноморието ще бъде слънчево и ветровито
10:30 / 16.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Синоптик: Предстои сериозно понижение на температурите и повече валежи
10:14 / 15.08.2025
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините няма да има български консерви
19:34 / 14.08.2025
Учени издадоха предупреждение за силно земетресение, което ще промени историята на САЩ
17:31 / 14.08.2025
Ето защо много жп линии у нас побеляха
14:51 / 14.08.2025
Издирват 16-годишния Виктор
16:31 / 15.08.2025
НИМХ издаде предупреждение, но не за високи температури
16:02 / 15.08.2025
Двама загубиха живота си в морето
09:16 / 15.08.2025
Актуални теми
Световна черна хроника
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
Пожари 2025
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Бюджет 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: