Домашна асистентка е обрала жена, за която се грижи. От ОДМВР – Бургас съобщиха, че вчера, около 09:30 ч., в Четвърто районно управление - Бургас е получено съобщение от 78-годишен бургазлия от ж.к. "Меден рудник“, че на 31 октомври забелязал, че от кожена мъжка чантичка, съхранявана в шкаф в хола на апартамента, липсва сумата от 2 100 лв.В резултат на бързите полицейски действия е установена крадлата – 47-годишна бургазлийка. Тя е била наета като домашен асистент, за да се грижи за дементната съпруга на възрастния мъж. Бургазлийката е направила пълни самопризнания и е върнала част от откраднатата сума. Тя е задържана за срок до 24 часа.По случая е образувано досъдебно производство.