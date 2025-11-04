Домашна асистентка от Бургас забърса над 2 бона от жената, за която се грижи
©
В резултат на бързите полицейски действия е установена крадлата – 47-годишна бургазлийка. Тя е била наета като домашен асистент, за да се грижи за дементната съпруга на възрастния мъж. Бургазлийката е направила пълни самопризнания и е върнала част от откраднатата сума. Тя е задържана за срок до 24 часа.
По случая е образувано досъдебно производство.
Още от категорията
/
Кола горя в "Лазур"
13:05
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.