ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Доставката на техника за детската болница в Бургас върви по график
На терен инспекция проведе кметът на града Димитър Николов.
Дейностите продължават с обособяването на вътрешните помещения, а по думите на градоначалника се спазва предварителният график.
Още през април премиерът Росен Желязков посети строежа и обяви, че детската болница в Бургас трябва да бъде готова до края на 2025 г.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 32
|предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Български фермерски пазар гостува на "Здравей, Здраве" в Бургас!
09:00 / 11.09.2025
Бургас приема научна конференция на педиатри от цялата страна
12:45 / 10.09.2025
Замесиха областния управител на Бургас в имотна измама
11:10 / 10.09.2025
Настроението в Бургас е лятно и забавленията продължават
11:01 / 10.09.2025
Родители на недоносено полско бебе Хеленка трогнаха лекарите в УМ...
10:11 / 10.09.2025
Части от два бургаски квартала остават без вода днес
08:55 / 10.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
08:34 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:34 / 09.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
Миглена Ангелова: Лекарите станаха бизнесмени и писари
12:57 / 09.09.2025
От днес затварят бургаска улица за два месеца
05:15 / 09.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета