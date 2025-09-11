© Община Бургас Продължава доставката на модерна апаратура за строящата се в Бургас детска болница.



На терен инспекция проведе кметът на града Димитър Николов.



Дейностите продължават с обособяването на вътрешните помещения, а по думите на градоначалника се спазва предварителният график.



Още през април премиерът Росен Желязков посети строежа и обяви, че детската болница в Бургас трябва да бъде готова до края на 2025 г.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.