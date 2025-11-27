Понякога най-смислените неща се раждат от малки жестове. От желанието да помогнеш, от дреха, която вече не ти служи, от среща между хора с добри сърца.Така се роди и "ДрешкатаФест с кауза: Дай шанс – подари живот“ — събитие, което обединява мода, съпричастност и човечност.На 29 ноември, във фоайето на Културен дом НХК – Бургас, ще се проведе благотворителното издание на "ДрешкатаФест“. От 11:00 до 19:00 часа пространството ще се превърне в уютен пазар на вдъхновени души — място, където дрехите и бижутата ще разказват истории, ще сменят своите притежатели и ще носят надежда.Тази година събитието е посветено на Атанас Стоянов — млад баща, който се нуждае от средства за лечение.След седем години чакане Наско и съпругата му Божидара посрещат своето първо дете – прекрасно момиченце. Само 12 часа след като я прегръща за първи път, той трябва да замине за първата си химиотерапия.Това е моментът, в който животът показва колко крехък, но и колко силен може да бъде човекът."ДрешкатаФест“ ще събере до 30 участника, всеки със свой щанд и възможност да предложи до 50 артикула – дрехи, аксесоари, бижута и детски находки. Всички вещи ще бъдат запазени, чисти и в отлично състояние, защото идеята е да продължат своя живот – при някой, който ще ги носи с радост.Средствата от продажбите ще бъдат дарени за лечението на Наско.Фестивалът е не просто място за обмен, а преживяване, което ни напомня, че кръговата икономика започва от сърцето – от осъзнаването, че ненужното за нас може да бъде ценно за друг.Всеки, който иска да подкрепи каузата, може да се включи като участник или дарител. За участие: 0898 59 66 92Сметка в лева: BG49UBBS80021091745240Сметка в евро: BG55UBBS81551435907409Титуляр: Божидара Панговска (съпругата на Наско)Основание: Дарение за лечение на Наско