Вчера около 09:30 ч. в района до училище "Петко Росен“ в бургаския комплекс "Меден рудник“ служители от Четвърто районно управление - Бургас извършили проверка на 25-годишен айтозлия. Полицаите намерили и иззели бяло кристалообразно вещество – метамфетамин, с тегло около 4 грама.Мъжът е задържан за срок до 24 часа със заповед за задържане. По случая е образувано бързо производство.