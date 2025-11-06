32-годишен мъж от Карнобат предизвика катастрофа в района на УМБАЛ-Бургас, научи. Карнобатлията изпреварва престояващите на червен светофарен сигнал автомобили и след навлизане в лентата за насрещно движение блъска странично друга кола.От сблъсъка управляваният от провинилия се шофьор автомобил "Форд" изхвърча в крайпътната зелена площ. В следствие на произшествието няма пострадали хора.Водачите са тествани за употреба на алкохол и наркотици, като втората проба на водача на "Форд"-а била положителна за употреба на амфетамин и метамфетамин.Констатирано е, че до момента шофьорската ме книжка е била от темата два пъти за шофиране след употреба на алкохол.32-годишният карнобатлия е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.