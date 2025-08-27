Дрогиран помориец блъсна пешеходка в Бургас

© 32-годишен помориец блъсна 87-годишна жена в ж. к. "Братя Миладинови" вчера, съобщиха от ОДМВР-Бургас.



Той е управлявал товарен автомобил и при движение на заден ход допуска произшествието.



Младият мъж е тестван за наркотици, а пробата му е положителна за употреба на кокаин.



Възрастната жена е с контузия на дясната ръка, охлузни рани и хематом на главата, като е настанена за лечение в болница без опасност за живота.



Водачът е задържан за срок до 24 часа.



По случая е образувано бързо производство.