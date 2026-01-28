Вчера около 09:00 ч. на пътя Варна – Бургас лек автомобил "Тойота“, управляван от 22-годишен софиянец, поради движение с несъобразена с пътните условия скорост - мокра пътна настилка и загуба на управление, самостоятелно катастрофира, излизайки извън пътното платно.Шофьорът е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества. Втората проба била положителна за употреба на кокаин.Пътуващият на задната лява седалка 19-годишен младеж е получил контузия на главата. Той е прегледан в УМБАЛ – Бургас и е освободен за домашно лечение.Водачът отказал да даде кръв и урина за химичен анализ. Той е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.