Дрогиран шофьор катастрофира на пътя Бургас - Варна, 19-годишен пътник е ранен
Шофьорът е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества. Втората проба била положителна за употреба на кокаин.
Пътуващият на задната лява седалка 19-годишен младеж е получил контузия на главата. Той е прегледан в УМБАЛ – Бургас и е освободен за домашно лечение.
Водачът отказал да даде кръв и урина за химичен анализ. Той е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.
