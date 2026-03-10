Снощи около 03:20 ч. на бургаската улица "Македония“ служители от Първо районно управление - Бургас спрели за проверка лек автомобил "Нисан“, управляван от 43-годишен бургазлия. Полицаите установили, че шофира след употреба на наркотични вещества - амфетамин и метамфетамин.Водачът е задържан с полицейска заповед за задържане за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.