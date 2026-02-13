Вчера около 08:00 ч. на пътя Бургас – Звездец служители от Районно управление - Малко Търново спрели за проверка товарен автомобил "Прага“ с бургаска регистрация, управляван от 32-годишен мъж от Малко Търново. Полицаите установили, че той шофира след употреба на амфетамин.Водачът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.