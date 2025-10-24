За няколко часа полицията в Бургаско залови двама шофьори, шофирали след употреба на наркотични вещества и алкохол.Вчера около 20:30 ч. на поморийската улица "Княз Борис I“ е спрян за проверка лек автомобил "Волво ХС 60“ с бургаска регистрация. Управлявал го е 22-годишен мъж от Бургас, който е шофирал след употреба на амфетамин и метамфетамин.Снощи около 02:05 ч. на карнобатската улица "Тракия“ служители от Районно управление – Карнобат спрели за проверка лек автомобил "Ауди А4“ с бургаска регистрация. 41-годишен мъж от Карнобат е управлявал колата след употреба на алкохол с концентрация 1,33 промила.Двамата водачи са задържани със заповед за 24 часа.