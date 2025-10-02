ЗАРЕЖДАНЕ...
Дрогирани созополчани и пияни чужденци погазиха закона
Около 12:00 ч. на КПП – "Дигата“ край ж.к. "Меден рудник“ за проверка е спрян лек автомобил "Форд Галакси“, управляван от 55-годишен украински гражданин, който е шофирал след употреба на алкохол с концентрация от 1,23 промила. Негов 61-годишен сънародник е хванат да управлява "Сеат“ доста по-пиян – с 2,1 промила около 23:30 часа в Ахелой.
Малко преди 15:00 часа в Созопол за проверка е спрян мотоциклет "Пежо Джанго“, управляван от 44-годишен созополчанин. Тестът за наркотици показал, че шофира след употреба на кокаин. Негов 29-годишен съгражданин е бил заловен да шофира с товарен автомобил "Форд Ескорт“ след употреба на канабис малко преди 22:00 ч. в Созопол.
