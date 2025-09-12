Дрон изплува на плажа в Бургас!

© Отцепиха района между северния плаж в Бургас и Солниците заради дрон, видя Burgas24.bg.



На място има полиция, както и експерти от службите по сигурност, които вече работят по установяване на произхода и предназначението на безпилотния апарат. Тепърва се установява какъв е произходът на дрона и разполага ли той с бойна част.



Едва след извършване на обстоен оглед ще се изясни как устройството е попаднало на плажа и ще се пристъпи към негово евентуално унищожаване.











