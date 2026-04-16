От 20 април "Дезинфекционна станция – Бургас“ ЕООД започва въздушни дезинсекционни обработки срещу ларви на комари на територията на Бургаските езера със земеделски дрон.
Опитът от минали години показва, че дронът е изключително ефективен вариант за извършване на такъв вид обработки над биотопните бургаски зони, съобщиха от Община Бургас за Buras24.bg.
Дезинсекционните мероприятия ще се извършат в периода от 20 до 30 април в часовия интервал от 06:00 до 10:00 ч, както следва:
Атанасовско езеро и биотопни зони кв. Сарафово - 20, 21, и 22.04.2026г.
Езеро Вая - 23, 24 и 27.04.2026г.
Езеро Мандра - 28, 29, и 30.04.2026г.
Биоцидът, с които ще се провежда третирането срещу ларви на комари е:
ВектоБак 12 АС, разрешение № 2443-1/20.09.2018, доза: 0.025 – 0.150 л./дка
Ето и графикът, по който ще се обработват тревните площи на територията на община Бургас в периода 20 април – 21 май 2026 год.
20.04.2026г. Приморски парк - от хотел "Приморец“ до Пантеона, от Пантеона до ресторант "Воденицата“ и алеите под заведението и крайбрежна алея
21.04.2026г. Парк "Езеро“ - алеи от ЦУРК към Психодинспансера и алеите от Психодинспансера до канала, в посока "Сарафово“
22.04.2026 г. Парк "Света Троица“, парк "Славейков“ /до Билла/ и детски площадки
23.04.2026г. Парк "Изгрев“, парк "Изток“ /ж.к. "Изгрев“ / и детски площадки, парк "Минерални бани" /кв. "Ветрен“/
24.04.2026г. Лесопарк "Росенец" /местност Отманли/, Приют за безстопанствени кучета – местност "Пода“, Площадки за свободно пуснати кучета – гр. Бургас
27.04.2026г. Гробищен парк – Бургас, Площадки за свободно пуснати кучета – гр. Бургас
28.04.2026г. ЦГЧ – градини и детски площадки, междублокови пространства
29.04.2026г ж.к. "Възраждане“ – градини и детски площадки, междублокови пространства
30.04.2026г. ж.к. "Лазур“ – градини и детски площадки, междублокови пространства
04.05.2026г ж.к. "Зорница“, ж.к. "Изгрев“ – градини и детски площадки, междублокови пространства , ж.к. "Хоризонт“
05.05.2026г. ж.к. "Славейков“ – градини и детски площадки, междублокови пространства, ж.к. "Мадика“
07.05.2026г. ж.к. "Братя Миладинови“, кв. "Победа“ и кв. "Акации“ – градини и детски площадки, междублокови пространства
08.05.2026г. ж.к. "Меден рудник“ – паркове, градини и детски площадки, междублокови пространства
11.05.2026г. кв. "Сарафово“, кв. "Черно море“ и кв. "Рудник“ - градини и детски площадки
12.05.2026г. кв. "Крайморие“ и кв. "Горно Езерово“ - градини и детски площадки
13.05.2026г. кв. "Лозово“, 5-ти километър и кв. "Долно Езерово“ – градини и детски площадки
14.05.2026г. кв. "Ветрен“ и кв. "Банево“, гр. "Българово“ – градини и детски площадки
15.05.2026г. Рибарско селище и с. Извор - градини и детски площадки, сборни пунктове за продуктивни животни и подходите към тях
18.05.2026г. с. Братово и с.Равнец - градини и детски площадки, сборни пунктове за продуктивни животни и подходите към тях
19.05.2026г. с. Димчево, с. Твърдица и с. Маринка - градини и детски площадки, сборни пунктове за продуктивни животни и подходите към тях
20.05.2026г. с. Миролюбово, с. Изворище, с. Брястовец и с. Драганово - градини и детски площадки, сборни пунктове за продуктивни животни и подходите към тях
21.05.2026г. Лесопарк "Росенец" /местност Отманли/, Приют за безстопанствени кучета – местност "Пода“
Дезинфекционната станция поддържа в готовност и екип, който ще работи по сигнали на граждани.
Тел. за сигнали: 056 86 29 81, 0893/ 683 143
Дезинфекционна станция си запазва правото да променя графика в зависимост от метериологичните условия /силен вятър, дъжд и др./
