С благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, за втора поредна година в Бургас се организират духовни беседи с гост-лектори в петте недели на Великия пост.Тази година беседите ще се провеждат всяка събота от 17:00 часа в катедрален храм "Св. св. Кирил и Методий“ в Бургас.По повод Втората неделя на Великия пост – посветена на св. Григорий Палама – ще се състои духовна беседа на тема: "Обожението като цел на човешкия живот“ според св. Григорий Палама.Гост-лектор ще бъде архимандрит Никанор Папаниколау – клирик на Гръцката православна църква към митрополията на Еласона и игумен на ставропигиалния манастир "Св. Троица“ в Спармос, разположен в подножието на планината Олимп. Като духовник на сестринството "Св. Лидия“ в Аспровалта той продължава духовната линия на стареца Теофилос Зисопулос и активно участва в катехизаторската, мисионерската и медийната дейност на манастира, както и в работата на първата православна телевизия в Гърция – 4E.Неговото пастирско служение е свързано с духовно наставничество, проповед и подкрепа на църковната просвета чрез съвременни комуникационни средства.Урте в катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий“ в Бургас ще бъде отслужена Архиерейска Василиева света Литургия**, възглавена от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений.Начало на богослужението: 09:00 часа.