Духовни беседи в петте недели на Великия пост в катедрален храм "Св.Св. Кирил и Методий"
©
Тази година беседите ще се състоят всяка събота на Великия пост от 17:00 ч. в катедрален храм "Св. св. Кирил и Методий“ - гр. Бургас.
На 28 февруари /събота/ в 17.00 часа ще бъде първата беседа на доц. д-р Венцислав Каравълчев на тема Неделя Православна – Тържество на Светото Православие.
Доц. д-р Венцислав Каравълчев е роден в Бургас през 1967 г. Завършва Богословския факултет на Софийския университет през 1992 г. Специализира в областта на богословието, Църковната история и археология в университетите в Женева, Грегориана в Рим и в Атина. През 1994 – 1995 г. и 2000 – 2002 г. специализира Ислям и християно-мюсюлманските отношения и Мисиология в Бирмингамския университет в Англия. Близо 10 години работи със съпругата си като мисионер към CMS London (Church Mission Society). В периода 2003-2007 г. преподава в Батумската духовна семинария в Грузия. През 2008 – 2011 г. работи в Киев към Института за богословски изследвания "Св. Андрей Първозвани“. От 2017 до 2019 г. е директор на фондация на българския манастир на Света гора – Атон "Св. Георги Зограф“: "Наследство на Зографската света обител“. От 2016 г. е преподавател по Църковна археология, Църковна история и други дисциплини в Богословския факултет към Софийския университет. Към момента е ръководител на магистърска програма "Християнско поклонничество“.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.