Предстои Общинският съвет в Бургас да одобри годишния план за ползване на дървесина в горските територии, собственост на Община Бургас и да утвърди цените за продажба на добитите количества, показа проверка наОт повече от 10 години планът се изготвя от "Бургаски пазари" ЕООД.Дейностите по добив пък се извършват от ТП "ДЛС Ропотамо“.Според докладната записка, внесена от зам.-кмета по бюджет и финанси Станимир Апосотолов, за 2026 г. е предвидено да се изсекат приблизително 1900 кубични метра дъб и цер за нуждите на местното население, както и около 300 кубични метра червен дъб, липа, акация, мъждрян, келяв габър и иглолистни дървета, които са обособени като промишлен дърводобив.Предложено е дървата за местното население да струват 29.58 евро/57.85 лв. без ДДС или около 70 лв. за пространствен кубичен метър с оскъпяването от 20%. За плътен кубичен метър цената ще е 51.00 евро/99.74 лв. без ДДС или около 120 лв., след като то бъде отчетено.Така реално стойностите от 2025 г. остават без промяна, след като през изминалата година цената е била съответно 58 лв. без ДДС за пространствен кубичен метър и 100 лв. за плътен такъв без данъка от 20%.