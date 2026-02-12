Дървата в Община Бургас запазват цената си спрямо 2025 г.
От повече от 10 години планът се изготвя от "Бургаски пазари" ЕООД.
Дейностите по добив пък се извършват от ТП "ДЛС Ропотамо“.
Според докладната записка, внесена от зам.-кмета по бюджет и финанси Станимир Апосотолов, за 2026 г. е предвидено да се изсекат приблизително 1900 кубични метра дъб и цер за нуждите на местното население, както и около 300 кубични метра червен дъб, липа, акация, мъждрян, келяв габър и иглолистни дървета, които са обособени като промишлен дърводобив.
Предложено е дървата за местното население да струват 29.58 евро/57.85 лв. без ДДС или около 70 лв. за пространствен кубичен метър с оскъпяването от 20%. За плътен кубичен метър цената ще е 51.00 евро/99.74 лв. без ДДС или около 120 лв., след като то бъде отчетено.
Така реално стойностите от 2025 г. остават без промяна, след като през изминалата година цената е била съответно 58 лв. без ДДС за пространствен кубичен метър и 100 лв. за плътен такъв без данъка от 20%.
Бургас ще има още една университетска болница
15:34 / 11.02.2026
15:34 / 11.02.2026
Вижте разписанието на градския транспорт на Голяма Задушница
15:11 / 11.02.2026
15:11 / 11.02.2026
Отпуснаха над 140 хил. евро за Районния център по трансфузионна х...
15:06 / 11.02.2026
15:06 / 11.02.2026
ГДБОП обучи ученици от Бургас
13:25 / 11.02.2026
Одобриха Държавния план-прием в област Бургас за 2026/2027 г.
13:01 / 11.02.2026
13:01 / 11.02.2026
