|Държавата даде имот на бургаско читалище за срок от 10 години
Имотът се намира в ж.к. "Меден рудник“ в гр. Бургас и представлява помещение на първия етаж в бл. 25.
"Сред целите на читалището са да задоволява потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, запазване на обичаите, разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата", се казва в мотивите на кабинета.
Областният управител на Бургас трябва да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнението на условието, при което се предоставя имота и да прилага предвидените в Закона за държавната собственост санкции при неизпълнението му.
