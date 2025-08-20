Държавата даде имот на бургаско читалище за срок от 10 години

© Google Министерският съвет даде съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот - частна държавна собственост в полза на Народно читалище "Св. Св. Кирил и Методий 1985“ - Бургас за срок от 10 години, видя "Фокус".



Имотът се намира в ж.к. "Меден рудник“ в гр. Бургас и представлява помещение на първия етаж в бл. 25.



"Сред целите на читалището са да задоволява потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, запазване на обичаите, разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата", се казва в мотивите на кабинета.



Областният управител на Бургас трябва да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнението на условието, при което се предоставя имота и да прилага предвидените в Закона за държавната собственост санкции при неизпълнението му.