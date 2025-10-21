ЗАРЕЖДАНЕ...
Държавата прехвърли на Бургас терен за лодкостоянката в кв. "Победа"
Става въпрос за изграждане защитена лодкостоянка за 275 плавателни съда.
Общата ѝ площ е над 25 000 кв. м. и се намира в кв. "Победа".
Проектът предвижда изграждането на 4 плаващи понтонни пирса за домуване на лодките на вода с дължина от 108 метра. Всеки пирс ще се състои от 9 понтона с дължина от 12 метра. Част от съоръженията ще бъдат закотвени и при необходимост ще могат да се местят.
Предвидени са също така рампа (слип, хелинг), гнездо за травел-лифт с товароподемност до 25 тона и Г-образен кран с товароподемност 10 тона осигуряващи пускането на вода на плавателните съдове, както и тяхното изваждане на сушата за съхранение или за извършване на ремонтни дейности. Предвидени са и Г-образни двутонни кранове за вадене на улова.
В зоните за швартоване на плавателните съдове ще бъдат поставени колонки за електрозахранване и водоснабдяване за нуждите на рибарите. Ще има също така бензиностанция от контейнерен тип с 2 места за зареждане на лодките с гориво. Предвидени са и места за зареждане на лодки с електрически двигатели.
Мястото, предвидено за строителството, не включва пясъчни дюни, не попада в защитени територии или в зони от "Натура 2000".
