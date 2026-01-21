Държавата прехвърли на Бургас терените за новото гробище в "Меден рудник"
Имотите са с площ 11799 кв. м. и се намират в жилищен район "Меден рудник“, местността "Върли бряг“.
Терените се намират на юг от там, като единият от тях е предназначен за второстепенна улица, а другият - за обществено обслужване и техническа инфраструктура като паркинг и други.
Проектът за новия гробищен парк е с утвърден Подробен устройствен план, одобрен с решение на Общинския съвет преди около 8 години.
Общинският съвет в Бургас гласува искането към Министерския съвет за прехвърляне на терените още в края на април миналата година.
"Съгласно решението на Правителството при нереализиране на предвидения обект до пет години от придобиването на имотите местната администрация ще трябва да ги прехвърли на държавата. Областният управител на Бургас трябва да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение на условията, при които имотите се прехвърлят на общината", се казва още в днешното решение на кабинета в оставка.
