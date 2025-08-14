Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Държавата с първи стъпки към изграждането на ново яхтено пристанище в Бургас
Автор: Николай Парашкевов 12:37Коментари (0)245
©
Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" е обявило обществена поръчка за "Изпълнение на инженеринг (проектиране и изграждане) на яхтена зона в град Бурас“, видя "Burgas24.bg".

Тя ще се изгради в съответствие с влезлия в сила генерален план за развитие на Пристанищен терминал Бургас изток-1, съгласно съвместна Заповед № РД- 08-660 от 14.11.20023 г. на министъра на транспорта и съобщенията и Заповед № РД-02-14-1192 от 10.11.2023 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

"Предвижда се в бъдещата зона да се предлагат кейови места за стандартни яхти с дължина до 20 м., както и за големи яхти с дължина до 50 м. По протежение на новата крайбрежна зона не са запазени места за наземно съхранение на яхти, обслужване и поддръжка, както и подемни съоръжения. Това трябва да бъде осъществено в друга част от територията на пристанището или извън град Бургас", се казва в техническата спецификация.

Целият проект е предвиден за 150 яхти. 75 от местата ще са за плавателни съдове с дължина от 3 до 9 метра, 38 слота за такива между 9 и 15 метра, 25 за лодки между 15-20 метра и 12 за най-големите - между 20-25 метра. Все пак има 20% както положителен, така и отрицателен толеранс за капацитета на зоната в зависимост от ситуационния план.

Предвижда се яхтената зона гр. Бургас да бъде изградена от плаващи пирсове (понтони) тип "Breakwoter“ . Това ще намали цената на проекта предвид, че фиксираната пирсова конструкция оскъпява значително. Също така в бъдеще плаващите конструкции лесно могат да се разширят при нужда.

При сключване на договор за изпълнение строително-монтажните работи трябва да приключат за около 300 дни, като в тях се включват два месеца за изготвяне на инвестиционния проект.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Спипан с много дрога се изправя пред съда в Бургас
14:40 / 14.08.2025
Нагъл обир от заведение в Бургас
13:34 / 14.08.2025
Новини от прокуратурата за мъжа, помел двама на мотопед край Ахел...
13:15 / 14.08.2025
Карнобатлия се напи, реши да шофира, попадна в болница
12:07 / 14.08.2025
Отмениха рождения ден на остров Света Анастасия
11:57 / 14.08.2025
Димитър Маринов ще преподава в Бургас през септември
10:40 / 14.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
Много сериозно предупреждение за всички на морето за 14 август!
16:37 / 13.08.2025
Български работници в немска фабрика за дюнери: Тежък труд, ниско заплащане и студени халета
20:24 / 12.08.2025
НАП разчита на сигнали от граждани, за да хване ремонтите "на черно"
20:25 / 12.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Пожари 2025
Крипто
Попълване на регулатори
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: