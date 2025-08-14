Държавата с първи стъпки към изграждането на ново яхтено пристанище в Бургас

© Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" е обявило обществена поръчка за "Изпълнение на инженеринг (проектиране и изграждане) на яхтена зона в град Бурас“, видя "Burgas24.bg".



Тя ще се изгради в съответствие с влезлия в сила генерален план за развитие на Пристанищен терминал Бургас изток-1, съгласно съвместна Заповед № РД- 08-660 от 14.11.20023 г. на министъра на транспорта и съобщенията и Заповед № РД-02-14-1192 от 10.11.2023 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.



"Предвижда се в бъдещата зона да се предлагат кейови места за стандартни яхти с дължина до 20 м., както и за големи яхти с дължина до 50 м. По протежение на новата крайбрежна зона не са запазени места за наземно съхранение на яхти, обслужване и поддръжка, както и подемни съоръжения. Това трябва да бъде осъществено в друга част от територията на пристанището или извън град Бургас", се казва в техническата спецификация.



Целият проект е предвиден за 150 яхти. 75 от местата ще са за плавателни съдове с дължина от 3 до 9 метра, 38 слота за такива между 9 и 15 метра, 25 за лодки между 15-20 метра и 12 за най-големите - между 20-25 метра. Все пак има 20% както положителен, така и отрицателен толеранс за капацитета на зоната в зависимост от ситуационния план.



Предвижда се яхтената зона гр. Бургас да бъде изградена от плаващи пирсове (понтони) тип "Breakwoter“ . Това ще намали цената на проекта предвид, че фиксираната пирсова конструкция оскъпява значително. Също така в бъдеще плаващите конструкции лесно могат да се разширят при нужда.



При сключване на договор за изпълнение строително-монтажните работи трябва да приключат за около 300 дни, като в тях се включват два месеца за изготвяне на инвестиционния проект.